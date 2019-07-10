【DSE放榜2019】李慧詩撰文為考生打氣　關注香港現況獲網民讚好

香港「牛下女車神」李慧詩昨晚在Facebook撰文，除了總結香港錦標賽的成績外，還為放榜的學生及家長打氣，更談到香港最近的社會環境。她表示即使身在外地比賽，亦在留意香港的新聞，「擔心大家熱天上街會否中暑，擔心大家會否有危險」，她更講到香港的現況「恍如有人把我貿然在香港這塊土地移植到其他泥土」。

昨日是中一派位放榜，今日則是DSE放榜，曾為香港贏得奧運銅牌的單車選手李慧詩昨晚在Facebook撰文，希望給予放榜的學生及家長力量，她寫：「比賽時我得到你們的支持，使我有力量去戰勝每一個強手、每一個比賽。今晚（昨晚）睡前，希望藉此分享，可以像你們給我力量般，為大家打氣、集氣！」她還歡迎考生私訊她，分享收到成績單後的感受。

李慧詩過去周末出戰香港錦標，賽後被傳媒訪問。（資料圖片/歐嘉樂攝）

李慧詩在文章中，有3段提及香港的社會環境，擔心香港的未來。她寫：「最近的香港，是我懂事以來，最亂的時候，即使在沙士，人心惶惶，也沒有現在的處境那般，令人感到無助。每次在外地看到新聞，我都會憂心忡忡，擔心大家熱天上街會否中暑，擔心大家會否有危險，我想最擔心的與大家一樣，還是香港的未來……」

李慧詩強調，她紮根香港超過30年，因為對香港的深厚感情，有着難捨難離的愛，故感到擔憂。她還寫：「我就像一棵大樹，在三十多年前已經在香港紮根。現在的情況彷如有人把我貿然在香港這塊土地移植到其他泥土，我好比颱風山竹吹塌的一棵千年樹，被無情地連根拔起。」

李慧詩臉帶笑容地參加香港錦標賽，最後得3金2銀。（資料圖片/歐嘉樂攝）

她還呼籲港人齊心合力，必定可以排除萬難，「堅信香港人有打不死精神，排除萬難，創造更好的香港。」李慧詩的文章獲網民讚好，有人稱讚她有風骨，亦有人說「女車神有腰骨有愛心」，亦有名網民表示看到「無情地連根拔起」時不禁哭了出來。

李慧詩與獎牌合照。（李慧詩Facebook）

另外，在過去周末的「香港場地單車錦標賽2019」，李慧詩出戰多個項目，在兩日賽事中取得3金2銀。李慧詩特別提到自己在長途賽中陪跑，她寫：「賽結果有好有壞，其中最差的是20公里記分賽，10個運動員只得到第8名。雖然成為陪跑運動員，但因為長距離的項目不是我的強項，所以能完成比賽已經十分滿足。」

李慧詩認為香港錦標賽是本地單車運動員聚首一堂的派對，很開心再能與年少時並肩作戰的朋友聚舊。她表示近期會留在香港，8月底會到日本。

李慧詩Facebook全文：

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