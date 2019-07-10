運輸工非禮同住繼女　趁洗澡時闖入助擦身　母兩年後得悉報警

運輸工在兩年內於家中非禮12歲的「繼女」，包括趁叫她起床時，爬上床以下體磨擦她私處，又趁「繼女」洗澡時進入浴室與她共浴，並替她洗擦全身，「繼女」曾向為她補習的表哥及朋友提及，惟其母至兩年後才知悉事件並報警。運輸工今（10日）承認2項非禮罪，法官先為被告索背景及心理報告，另替女事主X索取創傷報告再作判刑，案件押後至7月31日。

27歲任職運輸工人的被告，在區域法院承認兩項非禮繼女的罪名。（資料圖片）

現年27歲被告，承認兩項非禮罪，指他於2016至2017年間，不止一次非禮當時12歲的女事主X。

被告與女事主X的母親屬男女朋友關係，二人另育有一子，4人同住於新界區一公屋單位。X被性後曾先後向為她補習的表哥及同學提及事件，惟其母至2018年才得悉事件後報警。

叫事主起床乘機非禮

X向警方表示在2016年至2017間，有次被告叫X起床時，突然爬上她的床，揭開被子及拉下X的褲子，再用下體磨擦X的私處1至2分鐘，事後被告幫X穿回褲子，並問X知不知道發生何事，X回答不知道。

趁事主洗澡稱人有三急

另外，被告亦曾趁X洗澡時，聲稱人有三急進入浴室，在浴室內，被告又要求看X的頭，X於是只把頭伸出浴簾外，並用浴簾掩蓋身體，惟被告再要求X不要用浴簾蓋著身體，並脫去衫褲幫X洗擦全身，包括她的私處，事後更叫X要保守秘密。

被告認曾對X上下其手

事主X至2016年尾，趁表哥為她補習時作出投訴，指被告爬上她的床，並觸碰她的私處，X後來又將事件告知朋友，X母終得知事件，在2018年9月28日報警。。

被告在2018年10月9日被捕，他在警誡下承認曾爬上X的床，把手指放在X的口中攪動並摸X的私處，又趁X洗澡時摸她的胸部，但已感到十分後悔。

案件編號：DCCC55/2019