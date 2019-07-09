警長涉叫舊同學充「一夜情人」　脫非禮及遊蕩罪　官：好自為之

失婚警署警長被指在已婚警察宿舍寓所，屢次非禮四旬女友人，事後被控非禮及遊蕩導致他人擔心兩罪。他否認控罪受審，裁判官今（9日）形容女事主的證供不合邏輯、誇張失實，例如聲稱極為害怕，卻放棄逃走機會，沒有離開。基於疑點利益歸於被告，被告得以脫罪，惟裁判官特意對被告表示其行為亦有可疑，脫罪不代表他完全清白，籲他好自為之。

被告黃家傑脫非禮及遊蕩罪，但裁判官仍著他好自為之，不要再陷同樣情況。（資料圖片）

被告黃家傑，43歲，被指在去年8月3日在中環奧卑利街警察宿舍某單位內非禮女子X，並於同日在奧卑利街至德輔道中遊蕩及單獨在該處出現，令X擔心本身安全。

官指事主口供誇張失實

裁判官認為，女事主的證供前後多處矛盾、誇張失實，多時迴避問題。他不解事主聲稱當日在單位內七度被非禮，前6次竟從沒和被告拉開距離，繼續坐在沙發上。事主供稱當時非常驚慌，但擔心若然反抗或嘗試逃走，對方會再進一步侵犯。惟裁判官指出，事主稱每次也撥開被告，又曾揚言報警，反映她並非如此害怕。而且，她亦同意被告沒表現憤怒，不覺得會有危險。

「職業病」反應未趁機逃走

此外，被告一度表示頭痛不適，這正是她逃脫的黃金機會，但她反而取出藥物，未有離開。任職營養治療師的事主解釋，拿出藥物的反應可能是出於「職業病」，裁判官則指說法荒謬。

裁判官續道，被告曾以短訊要求事主穿得性感些，並請她做「一夜情人」，事主均沒正面拒絕。事主稱，曾向男友透露此事，問對方會否介意她做被告的一夜情人。裁判官謂，如事主覺得被告只是說笑，何不直接告訴男友對方只是開玩笑。裁判官拒信納事主為誠實可靠的證人。

官籲被告不要再陷同樣情況

他補充，雖然閉路電視顯示兩人行入宿時有說有笑，離開時沒再交談，反映期間曾有事發生。然而，因無法判斷事件是否如事主所述，遂裁定非禮罪名不成立。他考慮了整體證供後，認為事主沒有因為被告尾隨而感到不安，故另一罪名亦不成立。

裁判官隨後籲被告好自為之，不要再陷入同樣情況。

案件編號：ESCC330/2019