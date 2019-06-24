聾啞父涉非禮3子女　為涼冷氣到父床睡　姊妹同被摸合力撥開父手

中年聾啞漢，被指曾非禮3名年7至11歲子女，包括趁妻子工作未返，子女為涼冷氣到他床上睡，中年漢涉乘機非禮兩女，及被指在兒子看電視時用掌心輕摸兒子陰莖。中年漢否認指控，案件在區域法院開審，控方案情透露，被告在趁與子女同床時非禮兩女，首次只性侵長女，第二次則摸其次女，次女即告知家姐，兩姊妹更輪流幫對方撥開被告的手。因被告為聾啞人士，法庭安排手語翻譯員進行傳譯。

36歲被告否認4項非禮罪及2項普通襲擊罪在區域法院受審。（資料圖片）

36歲被告否認4項非禮罪及2項普通襲擊罪受審。

被告妻需工作至凌晨

控方的開案陳詞指出，被告於2005年與妻子在港結婚，妻在2006年至2010年間為被告誕下3名子女，分別為長女X、次女Y及幼子Z，妻在2011年才正式移居香港，妻工作時間由下午4時至凌晨2時。

長女遭被告捽乳頭

於2017年6月某日，被告妻外出上班，當時11歲的長女X、8歲的次Y及7歲的兒子Z因房間冷氣不夠涼，故到被告房間休息，並同睡一床，期間被告側身面向長女X，並伸手進其上衣捽她的乳頭，又伸手進X內褲，用拇指觸摸X私處及用其餘4隻手指碰X臀部，又作出震動動作，令X感到不舒服及想小解。

兩姊妹互相替對方撥開被告的手

2017年6月25日，三名子女再次因想涼冷氣而到被告房與他共眠，被告在被下隔著次女Y的內褲摸她私處，Y告訴姐姐X後，X將被告的手撥開，被告繼而將手掌放在X的胸部中間，次女Y又將被告的手撥開，及後X及Y下床時，被告捉住X並用手打了X臀部數下，X踢向被告才能逃脫。

次女早上向姑姐發短訊

同日早上，被告妻聽到次女Y在電話向二姑姐發訊息，包括：「爸爸琴晚非禮我同大家姐呀」、「爸爸非禮我屙尿嗰度同埋非禮大家姐個胸部同臀部」。被告妻立刻用手語指責被告，被告用手語回應只是跟女兒玩，爭吵期間，被告衝入房間捉著Y及扯其頭髮，並作左右搖擺，妻上前保護次女，即遭被告箍頸，她咬被告的左臂才得以擺脫。妻同日報警。

而較早時，於2015年5月1日至2016年12月25日間某日，當時6歲的幼子Z與被告坐在沙發上看電視時，遭被告用掌心觸摸Z陰莖約1秒。

案件編號：DCCC34/2018