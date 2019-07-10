水吧涉兩姦已婚女友案　辯方律師檢視女事主內褲　指絲毫未有損破

餐廳水吧涉兩姦已婚女友案，今(10日)在高等法院審續，女事主繼續接受辯方盤問。被告的代表大律師質疑，事主聲稱遭被告強姦前，被強行脫下衣服，但她的內衣褲卻絲毫無損。大律師更在庭上檢視事主當日所穿的內衣褲，並指以內褲的質料，若被強行脫下，會很易被扯破。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

32歲的被告陳國禎否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X，又將她非法及損害性地禁錮。

辯方律師要求庭上檢視內褲

代表被告的外藉大律師彭彼得在庭上形容，事主當日所穿的內衣褲「性感」，並要求檢視。在法庭女書記拆開包裹衣物的膠袋後，大律師戴上手套，拿著衣物，庭上所見，該內褲只是一條普通的灰色女裝內褲。法官則建議陪審團，不要徒手拿起衣物檢視，惟最終未有陪審團拿取衣物檢視。

認為內褲質料應很易破損

大律師先後拿起事主的灰色胸圍和內褲，以及紅色上衣，指它們未有被扯破，質疑事主稱被強行脫下衣服的說法。辯方並指以事主內褲的質料，若被強行脫下，會很易破損。事主庭上解釋，是被告替她脫下衣服，又承認被告非強行脫下其衣物。

指事主與被告發展「姐弟戀」

而當法庭書記把事主的胸圍遞給事主時，她立即指不想看，要求書記取走。

辯方又質疑，事主和被告發展「姐弟戀」，但遭親戚非議而受到壓力。惟被告又有給她金錢，故事主仍和被告保持聯絡，並欺騙自己丈夫。事主否認，強調：「無呃我先生。」辯方直指事主懂「走位」，清楚自己想要什麼。

律師又指，隨著兩人的女兒長大，事主不再需要被告，希望被告不要再出現，因此想令他坐牢8、9年。事主表示不想回答。案件下午續審。

案件編號：HCCC340/2018