康宏財務指曹貴子等不當批貸款　入稟追逾2千萬及要求賠償

康宏環球旗下康宏財務有限公司，指曹貴子等一批前管理層違反責任，不當地批出兩筆合共2400萬元的貸款，並多番批准延長還款期，惟借款公司至今只向償還約500萬元。康宏財務昨(9日)入稟高等法院，循民事控告曹貴子等前管理層，除追借款公司追討逾2000萬元外，亦要求曹貴子等人賠償。

原告為康宏財務有限公司，被告為Faris Ibrahim Taha Ayoub、Cassia Investments Limited、曹貴子、許家驊、陳麗兒、Ng Yao Kwok、Ng Men Kit Billy和Blue Farm Limited。

原告指借款未有擔保及抵押

入稟狀指 ，第3至第7被告為康宏財務的前管理層。被告Faris Ibrahim Taha Ayoub代表Blue Farm Limited，於2014年要求康宏財務貸款1600萬元，最終獲批。惟原告對該借貨提出多項質疑，包括Blue Farm Limited未有提供擔保人或抵押。

此外，康宏財務於翌年12月，再向Blue Farm Limited批出另一筆8百萬元貸款，該筆借款最後轉帳至Cassia Investments Limited。原告又指，康宏財務之後多番批准Blue Farm Limited延期還款，Blue Farm Limited至今只償還5百萬元本金和部份利息。

認為前管理層違反責任

原告認為，涉案前管理層違反責任，沒有合理的商業理由下批出兩筆貨款和延長還款期。

康宏財務現要求Blue Farm Limited清還拖欠的1900萬元本金和約124萬利息，以及要求其他被告支持康宏財務在案中的損失。

案件編號：HCA1228/2019