【曹貴子被捕】康宏前主席王利民仍未被落案　fb發帖：我俾人跣慣

獨立股評人David Webb在2017年5月發表「50隻不能持有的港股」（簡稱謎網50）報告，而捲入謎網50風暴中心的康宏環球（1019），更有多名高層及相關人士被捕，事件主角之一、人稱「股壇醫生」的康宏前董事曹貴子，今日（16日）被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名，下午被帶往東區裁判法院應訊。 據了解，2017年底廉署和證監會的聯合行動中，拘捕了時任主席的王利民，以及馮雪心等多名康宏高層人員，惟目前只有曹貴子被正式落案。而王利民至今仍活躍於社交媒體，昨日分享跟太太一同到大帽山探蓮姐，遊山玩水的經歷，他更在帖文中表示：「我俾人跣同篤到遍體鱗傷，慣晒啫。」

前康宏環球主席王利民於昨日（15日）分享了自己到大帽山郊遊的相片。（王利民fb截圖）

廉署和證監會在2017年展開代號「海豚」的行動，拘捕多名時任康宏高層，包括主席王利民、副主席馮雪心、董事陳麗兒等。當時有消息指，案件涉及有人收受利益、批出巨額貸款過程有問題等。

但據了解，「海豚」行動1年多之後，目前只有在去年9月從外地回港的曹貴子被正式落案起訴，被廉署控以一項串謀詐騙罪名，是至今唯一被正式落案起訴的涉案人士。至於王利民等，則仍未被落案。

而根據康宏的官方網頁資料，王利民、馮雪心及陳麗兒自2017年12月8日起已被暫停職務。當時王利民曾稱：「原來關於我嘅指控得嗰段仔，實證我呢個高層無足輕重」。

王利民近日亦於社交網頁分享所品嘗過的美食。（王利民fb截圖片）

王利民除了康宏的職務，也活躍於社交媒體、偶爾會為媒體撰文投稿。他的社交網頁近日仍頻繁更新，分享四出旅遊玩樂的經歷，他曾於4月中到日本賞櫻、又點評近日的「逃犯條例」風波，以及不時跟藝人合照。

最近的一個帖文，是他於昨日（15日）上載與太太到大帽山到小食亭探望東主蓮姐，帖文亦展示他山上時受傷流血的照片，該帖隨即引來不少朋友留言，他則回應指：「我俾人跣同篤到遍體鱗傷，慣晒啫。」

王利民：我俾人跣同篤到遍體鱗傷，慣晒啫。（王利民fb截圖）

另外，當年獲王利民邀請加入康宏金融任行政總裁的莊偉忠，雖未被捲入康宏案，但有別於他擔任一田行政總裁時的高調作風，他在事件之後已轉趨低調，曾有記者向他致電查詢有關康宏風暴的事情，他則著記者向公關查詢。

近日，莊偉忠偶爾會更新其社交網頁，內容大致是談論時事、表達意見，以至談到生活態度等，而早前他亦到過倫敦旅行，亦有跟網民分享。