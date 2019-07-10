【DSE放榜2019】HKU Space報名人數增　工程、理學、護理最受歡迎

今屆中學文憑考試今日（10日）放榜，大批應屆畢業生到香港大學附屬學院報讀副學位課程，作好聯招課程以外的升學準備。截至下午2時，已有超過12,000人報讀課程，比去年同期增長達15%，當中以工程學、理學及護理學最受歡迎，每科報名人數接近2,800人。 其中，有應屆副學士課程畢業生順利銜接，升讀心儀大學的學位課程。

陳龍生（圖中）預計今年收生會達2,800至3,000人，與過去相約。（曾凱欣攝）

報名人數自2013年來最高

香港大學附屬學院校長陳龍生認為，同學若因成績未如理想，未能入讀心儀的學科，不應勉強自己修讀沒有興趣的學科，可考慮報讀副學士課程，再爭取銜接機會。另外，又提到今年應考文憑試人數下降，但學院報名人數是自2013年以來最高，對於收生人數增長意想不到。除本地考生外，國內同學來港就讀副學士課程的申請人數亦有提升，破1,200人。陳校長又預計今年收生會達2,800至3,000人，與過去相約。

劉翠兒（圖左）將於下年銜接香港大學課程，徐熙哲則會升讀科技大學計算機科學。（曾凱欣攝）

未被心儀大學課程取錄改報讀副學士 終銜接心儀大學

將於來年銜接香港大學社會科學學院一年級的劉翠兒，雖然文憑試成績不俗，但仍未獲心儀大學及學科取錄，故毅然報讀副學士課程，經過一年努力終順利銜接，升讀心儀大學。

她表示，當初曾有想過重讀中六，但經過細心考慮後，擔心再次應考文憑試壓力更大，故最後決定報讀副學士，自己亦有信心可以銜接到心儀的大學。

副學士生涯取得優異成績 獲科大、理大、城大、浸大取錄

另一位將於今年畢業的徐熙哲，中二時曾因父母生意關係轉到南非完成中學課程，但由於父母擔心該地治安問題，故決定回流香港，在朋友介紹下報讀香港大學附屬學院報讀副學位課程。

在兩年的副學士生涯中，他取得優異的成績，終獲得科大、城大、理大及浸大取錄，來年會升讀科技大學計算機科學。