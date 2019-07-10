【DSE放榜2019】培正中學女狀元：無通識科唔睇新聞　不存在洗腦

今屆文憑試有12位考生考獲7科5**佳績，培正中學誕生一名女狀元葉卓穎，在文憑試選修經濟、生物及化學，希望將來成為一名醫生，相信會令人生相當有意義。 對於近日有聲音指通識科引發一連串示威活動，她認為通識科有助培訓學生批判性思考，亦相信老師的專業及客觀，直言「無通識科唔會關注新聞」。

培正中學狀元葉卓穎希望將來成為一名醫生。（歐嘉樂攝）

葉卓穎考獲7科5**佳績（包括生物、化學、經濟）。雖然她在數學延伸部分（M1）考獲5**，但數學科則考獲5*。她解釋，數學科與其他科目考試日子相近，沒有足夠時間溫習，直言「無飲恨，自己已盡力」；相反M1有兩星期時間溫習，時間較充裕，「只要操卷就易高分」。

不少狀元希望讀醫，葉卓穎也不例外。她認為，醫生是十分有意義的職業，若能如願成為醫生，相信人生相當有意義。

女狀元避談修例風波 贊成通識科有助批判性思考

近日反對《逃犯條例》修訂風波不斷，葉卓穎說「希望政府可以聽吓市民聲音」，但指事件太複雜不方便回應，也沒有表明支持與否。被問及特首林鄭月娥應否下台及成立獨立委員會調查，她說目前未有能力清楚分析，「唔想評論太多」。

當被問及對通識科的意見，葉卓穎認為，通識科是一個平台，令學生有更多批判性思考、知識面更廣；若取消通識科，學生只會專注在自己感興趣的科目。至於應否轉為選修科，她認為要社會更多討論，亦不認為存在洗腦，相信通識科老師授課專業、客觀，強調答題技巧，直言「無通識科唔會關注新聞」。