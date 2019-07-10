【DSE放榜2019】聖保羅書院首誕超級狀元：保持隨遇而安心態應試

中學文憑試（DSE）於今日（10日）放榜，今屆共誕生12名狀元，包括9男3女。聖保羅書院今屆為自2012年文憑試開考以來，首次誕生超級狀元。成為校內首名文憑試狀元的黃瀚賢坦言，對考獲佳績感到驚訝，認為最重要是保持隨遇而安的心態應試。

超級狀元黃瀚賢除四科主科外，同時於化學、經濟、物理及數學延伸部分考獲5**。（梁鵬威攝）

超級狀元黃瀚賢除四科主科外，同時於化學、經濟、物理及數學延伸部分考獲5**，希望入讀香港大學工商管理及法學雙學位課程。對於成為狀元，黃瀚賢坦言感到驚訝，原本只期望考獲足夠分數入讀心儀學科。

保持隨遇而安的心態應試

他續指，每人有自己的溫習方法，例如自己晚上較易投入溫習，並會溫習至凌晨，最重要是了解及熟悉課程考核目的及內容，並懂得融匯貫通，另可閱讀課外書增進知識。談及應試心得，黃瀚賢說應試時保持隨遇而安的心態很重要，「考完唔好執著，有朋友考完對MC錯十題後好驚，影響往後應試心態。」

聖保羅書院今屆亦有一名考獲六科5**的榜眼考生招俊軒（圖左）。（梁鵬威攝）

聖保羅書院今屆亦有一名考獲六科5**的榜眼考生招俊軒，當中於四科主科考獲5**，並於選修科物理、化學考獲5**。