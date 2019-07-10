水吧涉兩姦已婚女友　被告覺事主性交較不情願　提強姦以為是說笑

餐廳水吧涉兩姦已婚女友案今午（10日）續審。控方在庭上播放被告的錄影會面，被告在片段中承認當天二人曾起爭執，而他曾因發脾氣而動手毆打女事主，而女事主臉上、手臂及大腿的傷也是由他造成，雖然他留女事主在單位期間曾2次性交，但他亦留意到女事主較平時不情願，事主後稱會告他強姦時，他以為事主說笑。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X，又將她非法及損害性地禁錮。

認刻意要事主陪他

控方下午播放被告的錄影會面，他承認事發當日約了X見面並帶她到住處，但到達不久後，二人便起爭執，而他承認因發脾氣而毆打X，而X面上、手臂及大腿的傷是由他造成，被告又承認他攔著X不準她離開，X曾要求離開，又稱如果不讓她走，會報警指控被告進行非法禁錮，亦警告被告「你會後悔」。

被告續指，X曾說「自己有頭家」，不可以經常在被告家中過夜，不然會影響到她的家庭，令她與丈夫吵架，但被告直言當時刻意要X留下陪他，令X感到為難。

以為事主稱告強姦是說笑

被告謂，平時X到他的住處時，二人也會發生性行為，而由於當天二人在吵架，他又出手毆打X，令X心情不佳，故X在性交期間表現得較平時不情願，X更曾向他說：「你要畀我走，唔係會告你強姦。」被告稱當時以為X只是說笑。被告坦言知道自己做錯，「願意承擔所有嘢」，又直認摔壞了X的電話。

案件編號：HCCC340/2018