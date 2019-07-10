【DSE放榜2019】喇沙超級狀元不支持修例　父親：談論政治無問題

2019年中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜，喇沙書院今屆誕生兩名七科5**「狀元」以及「超級狀元」黃子峯。母親黃太接受訪問時直言，兒子當時於應考後感到有落差，作答表現未如理想；對於兒子成為「超級狀元」，她直言始料不及，「（獲知成績一刻）感動到想喊出嚟！」 談及近期的修例風波，黃子峯表明不支持《逃犯條例》修訂。父親黃先生則認為，兒子談論政治沒有問題，但強調需要看清整個事件的始末。

喇沙書院3名狀元，左起：許友灝、黃子峯、蕭子聰。黃子峯為超級狀元。（李澤彤攝）

考獲七科連同數學延伸部分單元二（M2）奪5**的黃子峯，期望可升讀中大醫學院醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程。其父親黃先生接受訪問時表示，在選科方面曾給予意見及分析，由於兒子在化學等理科方面尤其出色，因此相信醫科適合其升讀。

應考後擔心未能入讀本地大學 曾打算報讀英國院校

談及兒子成為「超級狀元」的心情，母親黃太直言，兒子當時於應考後感到有落差，作答表現未如理想；對於兒子成為「超級狀元」，她直言始料不及，「（獲知成績一刻）感動到想喊出嚟！」黃先生透露，兒子於應考過後，由於擔心成績不足以入讀本地大學課程，一度打算報讀英國院校。

黃子峯的父親黃先生（右）表示，兒子談論政治沒有問題，但強調需要看清整個事件的始末。（鄺曉斌攝）

▼2019年DSE十二狀元▼

+ 9 + 8 + 7

從網上新聞得知兒子成「超級狀元」

黃先生又笑言，由於兒子領取成績單後，首先接受傳媒訪問，因此首先是從網上新聞獲悉兒子的成績。

對於政府強推《逃犯條例》修訂而引發的政治風波，黃子峯表示，自己不支持《逃犯條例》修訂，支持政府成立獨立調查委員會，調查反修例風波。他認為：「如果只是因爲字眼上面的問題，林鄭不妨直接講『撤回』，回應700萬市民訴求。」他又引述，早前有同學發起在校內靜坐兩天，表達反修例訴求，他表示欣賞同學在不影響他人的情況下表達意見。

對於修例風波，曾到外國留學的黃先生表示，兒子談論政治沒有問題，但強調需要看清整個事件的始末。

政府硬推《逃犯條例》修訂，不少年輕人走上街頭抗爭。事後特首林鄭月娥表示希望和年輕人對話，了解他們的想法。《香港01》整理了今屆DSE的12名狀元，對修例風波的感想，普遍都希望政府能夠聆聽民意，認真反思為何年輕人會走上街頭。（香港01製圖）