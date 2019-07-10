【DSE放榜2019】喇沙孖仔奪佳績　感激「柴可夫」爸爸每天接送忙

2019年中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜，喇沙書院今屆誕生三名狀元，許友灝是其中一員，但他的應試之路毫不孤單，其孖生弟弟許友泓亦是同屆考生。 兩兄弟互相勉勵、並肩作戰，最終大孖奪「狀元」殊榮，弟弟亦考獲3科5**、4科5*佳績，兩人同樣有意入讀中大醫學院。許友泓表示，感激父親多年來不辭勞苦的照料，每天都由港島東的家送他們到九龍塘上學，他接受《香港01》訪問期間不禁熱淚盈眶：「今次DSE考得好成績，都係一個感激父母的好機會。」

喇沙狀元許友灝（左）及孖生弟弟許友泓（右）均熱愛劍擊，兩人指升讀大學後，仍會繼續參加比賽。（李澤彤攝）

細孖同獲佳績：阿哥真係好勁、好屈機

喇沙書院今屆共誕生三名狀元，考獲七科5**的「大孖」許友灝取得成績單後，第一時間與同班同學兼「細孖」友泓擊掌慶祝。見證哥哥成為狀元，友泓打趣道：「我7科考到45分都比預期中好好多，我都覺得自己好叻。」

友泓憶述，兄弟二人昨午與一眾同班好友到公共足球場踢波減壓，他當時跟一些「街場波友」戲言道：「佢（許友灝）係未來狀元，聽日你就會喺電視見到佢。」果然一語中的，狀元哥哥成為新聞焦點，友泓形容：「佢真係好勁，好屈機。」

許氏兄弟的求學之路，實際上經過一番轉折，兩人先於東區的中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）就讀小一至小三，憑着優異成績，兩人一同成功轉校至九龍塘喇沙小學，插班讀小四，及後升讀喇沙書院。

喇沙狀元許友灝（左）及孖生弟弟許友泓（右）。（李澤彤攝）

大細孖同以中大醫學院為目標

大細孖的出生時間只是相隔短短兩分鐘，作為哥哥的友灝直言：「由細到大（兩兄弟）啲嘢都係一模一樣」，即便DSE後的升學意向都是一樣，均是以入讀香港中文大學醫學院為目標，兩人亦很大機會再次成為同學。

備戰DSE期間，兩兄弟亦是親密戰友，不但一同到自修室溫習，就連刷牙期間亦不忘考核對方的溫習內容，閒時則談些無聊話題減壓。友泓形容：「一齊互相扶持，徬徨時都有人可以傾下計。」友灝則認為兄弟之間存在「良性競爭」，但一直以來沒有因競爭而感到不快，沒有隔閡。

喇沙狀元許友灝與弟弟許友泓、同班同學擊掌慶祝。（李澤彤攝）

一門兩傑的背後，兩兄弟均認為父親是功不可沒。由於家住港島東區，爸爸許先生每天都會當「柴可夫（司機）」，上班前會先駕車送兩名兒子到九龍塘上學，讓他們有更充足的睡眠時間，以及趁該段空檔與兒子溝通交談。許爸爸表示：「佢哋（兩兄弟）好多時都會溫書溫到好夜，一上車就會瞓着。」

談及兒子的DSE成績，許先生認為較想像中好，對此感到十分開心。他又指，自己希望兩名兒子要學懂自律，例如早睡早起、「飲完牛奶要洗杯」等。

許友灝（右）及許友泓（左）十分感激父親（中）多年來不辭勞苦的照料。（李澤彤攝）

爸爸有時較嘮叨 兄弟互相聲援

面對「自律」要求，友灝直言父親有時會比較嘮叨。許先生說，有時對其中一名兒子說教，另一名兒子亦會「聲援」兄弟；面對這種情況，許先生指自己便會想一想、兼且退後一步。

談及父母，友泓直言平常不會跟對方說「我愛你」之類的說話，但他仍是十分感激父親多年來不辭勞苦的照料，此時他熱淚盈眶：「雖然阿爸平時都好早起身，但每日送完我哋返學都要趕住返工，都要搵個機會多謝父母。今次DSE考得好成績，都係一個感激的好機會。」

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