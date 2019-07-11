【DSE放榜2019】聽障尖子數理四科考獲5**：或我聽到老師講解仲多

「上帝為關了一扇門，必打開另一道窗」，就讀聖公會林護紀念中學的應屆文憑試考生李家榮為聽障人士，戴上耳機亦只接收到五成常人的聲音，卻在「寧靜」世界裡找到自己樂趣。他在小時候已醉心研究數學，小學六年級已自學微積分並在數學奧林匹克比賽得到金獎，而他在文憑試的數學科、數學延伸科、物理科及化學科，全部奪5**佳績。 旁人可能會為他的障礙感可惜，但樂觀的他積極面對，遇上問題即向老師尋根究柢，忘卻身體上的問題，專注學習，「雖然聽唔清楚，但可能我比其他同學聽到老師講嘅嘢仲多。」他鼓勵身邊有同樣障礙的朋友，盼不介意為他們講解身邊事，可以令聽障者更加了解社會、融入世界。

李家榮雖有聽障但無損學習成績，文憑試的中、英文科目考得5分，數學科、數學延伸科、物理科及化學科勇奪5**佳績。（梁煥敏攝）

我的世界可以好寧靜，雖然有時出面都會有雜音，但係我一做數就可以四個小時。我本身係好鍾意數學，一步步拆解裏面嘅原因。 聽障尖子李家榮

小六自學微積分 10歲奧數奪金

李家榮在接受訪問期間，對答如流，雖然部分發音不太順暢，若沒有留意到他左耳背的耳機，並不知道他其實是一位聽障人士，只接收到外間大約一半的聲音，「我大概聽到詞語，靠邏輯去估計你講咩，同埋我習慣睇口形去了解，只係聽到一半。」他出世不久，李媽媽發現他的聽覺出現問題，繼而帶他到北京施手術，並加人工耳蝸，現時戴上耳機，可接收到外界約5成聲音；在2歲移居香港後，於美孚宣美聽覺及語言中心學習說話，由於及早發現問題及處理，已把障礙的影響減到最低。

聽力問題反令他對學習變得專注，小時候已喜歡數學的他，小學六年級已自學微積分，年僅10歲到新加坡參加數學奧林匹克比賽，並得到金獎，成績彪炳。升上中學後，多年來考獲全級第一名，中一暑假，在老師鼓勵下，到香港大學學習線性代數課程及公文數，課程跟大學一年班相近，但他仍得到GPA4.3分成績，及後亦曾到中大及科大學習物理、電腦的知識，身體的障礙無損他的學習，是一等一的資優生。「我的世界可以好寧靜，雖然有時出面都會有雜音，但係我一做數就可以四個小時。我本身係好鍾意數學，一步步拆解裏面嘅原因。」

李戴上耳機後，可以接收到外界大約五成聲音。（梁煥敏攝）

其他人係聽到，但係佢哋傾計嘅時候留意唔到嘅，我反而會專心去聽，所以我聽到嘅可能都比佢哋多。 聽障尖子李家榮

放棄聆聽試 卻挑戰口試

每每遇到困難，或者是聽不清老師的講解後，李家榮必定向老師問過究竟，尋根究柢，幸得老師不厭其煩，逐一解答，相信這是他成功考得好成績的原因，「我未試過覺得咁樣問係煩，可能以前有，但係我已經忘記咗。」他亦坦言，別人以為他聽不到東西，學習必定困難，但他說自己有機會較其他同學聽得更多，「其他人係聽到，但係佢哋傾計嘅時候留意唔到嘅，我反而會專心去聽，所以我聽到嘅可能都比佢哋多。」似乎身體的障礙，反而是他專注學習、考得好成績的原因。

事實上，對李家榮來說，文憑試當中，最大障礙是中文科及英文科的聆聽部分及口試部分。由於他必須現場看到「讀唇」去了解他人説話，嘗試過數次的聆聽考試後，他無奈放棄；但他卻挑戰中、英口試部分，由兩名大學生協助下考試，整兩科整份試卷均取得到5級成績。至於數學科、數學科延伸部分、物理科及化學科則奪5**佳績，他希望可入讀港大計算機科學及工程雙學士課程，將來從事電腦工程行業，以科技幫助別人。

寧靜的世界，反而令李家榮專注學習，他亦尤其喜歡邏輯數學科。（梁煥敏攝）

他說自己很幸運，多年來獲得父母、老師及同學協助，才可以發掘到所長，得到現在所擁有的，感激老師及同學為他糾正發音障礙，自小認同「上帝為關了一扇門，必打開另一道窗」。日常生活中，同學小小的提醒已經是對他大大的幫助，「有時喺學校我聽不到要去集會或者其他嘢，同學都會提醒我，都係一個好大的幫助。」

此外，他亦寄語身邊有聽障人士的朋友，可行的話盡量主動向他們「行多一步」，談談天説説身邊事，令他們容易融入社會，「有時班會約出嚟食飯，可能真係未必聽得好清楚，但係只要講多一次，佢哋就會容易了解得到。」另外，不介意的話，最好不要戴上口罩對話，才能以讀唇了解對話去加深了解。