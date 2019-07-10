唔落廣告反收宣傳之效　寶礦力活色生香停電視廣告　網民掃貨支持

以往商品落廣告宣傳，現在不落廣告可能反而是最好宣傳。逃犯條例爭議至今仍未平息，特首林鄭月娥講明條例「壽終正寢」惟部分市民未收貨。有網民質疑部分傳媒報道呼籲罷買獲響應，個別品牌因應情況改變宣傳策略，其中寶礦力及活色生香安全套回應指將檢示未來廣告策略，停落電視廣告，獲網民留言大讚，並掃貨支持。

不少網民以行動表達支持，搶買後再拍照放到官網。（網頁截圖）

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隨着社會發展，不同品牌策劃宣傳計劃時亦要回應市民的意見，傳統宣傳或已失去以往的強勁功效，甚至出現「cut廣告」反更受歡迎的情況。近日有網民就發起向不同品牌表達意見行動，期望他們落廣告前多考慮相關平台立場及製作。

運動飲品品牌寶礦力以facebook訊息回應網民查詢，指將會抽起於個別傳媒的廣告，並會檢示仔細相關媒體。消息一出即獲網民瘋傳，不少人大讚該公司回應夠快又貼地，決定以實際行動表達支持，網民爭相購入其產品再拍照放上網，成為抽廣告反獲網民支持的首例。

安全套品牌活色生香昨亦於fb專頁發文，稱選擇宣傳平台時將不會選擇部分傳媒，吸引逾8千名網民讚好。（活色生香安全套fb專頁截圖）

網民留言好爆笑！

安全套品牌活色生香昨亦於fb專頁發文，表示旗下產品選擇宣傳平台時不會選擇部分傳媒以回應社會訴求。帖文發表後僅11小時已獲逾8千名網民讚好，更引來多個抵死留言。

有網民貼出大袋該品牌安全套的相片，表示「呢世仔都淨係打算用你哋」，「我考慮『暫緩』生仔嘅計劃以示支持貴公司」，「一間良心企業做嘅安全套一定安全可靠，祝生意興隆」。亦有人笑指現時懷孕或沒有女朋友，但日後有需要時必定選擇該品牌，「有女友嘅時候一定幫襯你」「雖然大住肚暫時用唔着，但都祝貴公司生意興隆啊」。