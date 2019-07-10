寶礦力撤廣告　環球時報引TVB回應：寶礦力討好示威者向暴力低頭

反對《逃犯條例》修訂草案的風波持續，有網民發起抵制廣告商在無綫電視（TVB）落廣告。而昨日（9日）網上流傳寶礦力水特香港官方專頁在社交網站的短訊，聲稱因目前社會情況，已由上周起抽起在TVB的廣告，料過程需時約2周。 內地官媒《環球時報》今日（10日）報道指，日本寶礦力水特總公司大塚製藥已證實事件，並指屬香港分公司自主決定。該報又引述TVB發言人回應，指寶礦力討好示威者，等同向暴力低頭。《香港01》昨晚已向香港大塚製藥查詢事件，但至今仍未獲回覆。

有市民在連登討論區上載圖片，指寶礦力決定停止在TVB落廣告。

有網民發起多項抵制運動，包括拒絕到支持修例的餐廳或機構消費，又質疑無綫新聞就修例的報道偏頗，發起抵制任何在無綫電視落廣告的商戶。

昨晚網上流傳，無綫電視的其一個廣告客戶寶礦力水特在社交網站facebook專頁，回覆客人查詢的訊息。訊息提及，因應目前社會情況，公司由上周起已抽起在TVB的廣告，預料需要兩周處理。另外，公司也要求無綫進行全面評估，冀無綫早日回應社會關注。

寶礦力水特此舉獲大批網民讚好，不少人更聲言要「要到寶礦力以示支持」。不過，寶礦力水特則一直未有公開證實訊息的真偽。《香港01》昨日致電寶礦力水特查詢，但職員指要了解事件，至今仍未回覆。

環球時報引述TVB回應寶礦力撤廣告事件，TVB發言人指做法等同對暴力低頭。

環時引述TVB：寶礦力討好示威者 等同向暴力低頭

內地《環球時報》旗下的環球網今日的報道指出，日本大塚製藥公關事務一名女職員認實事件，抽起TVB廣告是香港大塚製藥公司出於商業原因考慮，經過諸多討論得出的結果，不涉及任何政治因素。她強調，該決定完全由香港大塚製藥公司自行作出，日本方面並未給予任何指示。

《環球時報》又引述TVB發言人回應，對寶礦力撤廣告表示遺憾，又指無綫新聞客觀報道暴力衝擊立法會事件，收視率很高、影響力很大，受到示威者針對，寶礦力討好示威者的做法，等同向暴力低頭。

消息一出後，大批內地網民便到寶礦力水持中國的微博「洗版」，認為寶礦力水特是支持「港獨」、要求對方「滾出中國」。

TVB證實有抽廣告 強調新聞部獨立客觀

TVB發言人回覆《香港01》查詢時指，因最近經濟情況及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間。本台會視乎個別情況作出處理，對公司業務並無重大影響。無綫電視的新聞採訪一直秉持中立、專業及客觀的原則，並確保報道準確及持平。於近期示威及衝突事件中，本台記者堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場實況，公正不偏報道事件。

《香港01》記者向TVB查詢《環球時報》的說法是否準確，是否認為寶礦力是否討好示威者，向暴力低頭，暫未獲回應。