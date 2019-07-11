水吧涉兩姦已婚婦案　丈夫稱知妻與被告來往　案發日見妻驚恐回家

餐廳水吧涉兩姦已婚女友案今（11）續審，事主X的丈夫作供，並稱知事主與被告有來往。被告之後自辯，講述他與女事主X相戀經過，又稱他在X懷上他的孩子後，才知X已婚。他與X同居不久後，遭X的親戚嫌棄他年紀比X少，擔心他無法給予X一個正常家庭，建議二人分開，X後來搬回夫家，但又繼與他藕斷絲連，並問他拿生活費，然後失聯兩年，之後二人再重逢，他為養X母女「打兩份工」，並強調他只想照顧事及二人的孩子。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X（35歲），又將她非法及損害性地禁錮。

事主X[人丈夫稱知X與被告有聯絡

另外，事主X丈夫供稱，他與事主X於2014年曾分居一段時間，後來得知事主與被告同住，而X搬回來與他同住時，他知X與被告仍有聯絡。事發當日，X先透過錄音訊息向他求助，又再致電予他講述她所處位置，收到來電後，X的丈夫決定報警。因為X用一個不明號碼致電他，警方建議他向該號碼傳訊息詢問太太位置，但一直沒收到回覆，X終在凌晨4時返抵家中，當時X顯得十分驚恐。

事前不知事主已婚

被告自辯稱，他指與X在2013年尾認識，雖然X曾說她在「大陸有個女」，但二人互相吸引，很快發生性關係及成為情侶，在2014年2月開始同居。被告稱在X懷孕後，他才知道X已婚，X當時對他說與丈夫感情不好，會與丈夫分居，與他一起照顧孩子。

惟同年7月，X的親戚指被告年紀小，擔心他無法給予X一個正常家庭，建議二人分開，又著X搬回與丈夫同住。

事主搬回夫家又與被告聯絡

一個月後，事主X突然搬走，又稱丈夫會好好照顧孩子，但X後來又與被告繼續聯絡，解釋只是因家人反對而搬走，並非想分手，二人又繼續這段關係，亦會發生性關係。不過，二人復合後，X開始要求被告拿錢作為她與孩子的生活費，被告稱當時每月會給X約6000至10000元，而且X的弟弟結婚時，亦應X要求給她10000元，讓她可替弟弟辦婚禮，又買了價值8000元的金豬作賀禮。

兩年後突然重逢

後來二人又斷了聯絡達2年，不過被告又在2016年7月重遇X，二人繼續聯絡及重新開展情侶關係，X亦會帶女兒出來與被告見面，被告更為支付X兩母女的生活費「打2份工」，在被告及X的生日時，「一家三口」亦有一同慶祝。辯方律師質疑被告會否覺得自己如同提款機，被告回答：「我淨係想照顧佢同BB。」

案件編號：HCCC340/2018