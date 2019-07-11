【驚安之殿堂】尖沙咀店周五開幕　仲有一間會早過荃灣分店開業

港人遊日必到的驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德），終於登陸香港，明日（12日）正式在尖沙咀美麗華商場開業。據了解，尖沙咀只是香港第一間分店，座落於荃灣海之戀商場的第二間分店預計今年底開張，面積較尖沙咀店大三倍。據了解，尚有一間分店正在準備開業，且會搶閘在荃灣分店開業前營業，即至少今年將有三間驚安之殿堂登陸香港。

本港首間激安之殿堂（DonDonDonki/唐吉訶德）將於明日開幕。（羅君豪攝）

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海之戀OP Mall分店較尖沙咀店大三倍

驚安之殿堂尖沙咀分店佔地約2.3萬呎，位於尖沙咀美麗華商場2期B1層。店舖沿用日本的24小時營業模式，售賣水果、海鮮、肉類、熟食，以及各種零食，其中在東南亞地區大熱的甜薯，亦會登陸香港分店。另外，店舖會售賣多款家居及生活百貨、玩具，以及深受女性歡迎的健康及美容產品。

據了解，尖沙咀店只是今年內的第一間，之後更會多兩間，其中一間將登陸於荃灣的海之戀OP Mall，面積會較尖沙咀店大三倍，有可能於年底開幕，趕上聖誕節旺季。此外，另一間分店有望於荃灣店開張前營業，不過暫未知具體地點。

日本境內的「驚安の殿堂ドン・キホーテ」以日文漢字作「生招牌」，但抵港後則改用日本英譯的「DONDONDONKi」。（唐吉訶德fb相片）

阿信屋：「驚安」登陸 為市場「做大個餅」

除了在香港設分店，驚安之殿堂其實早已衝出日本，翻查其官方網站，泰國有1間分店；新加坡有5間；美國夏威夷亦有3間。不過，部分市民發現，香港分店的招牌，與日本的不同，當地會用上日文漢字的「驚安の殿堂ドン・キホーテ」，而香港則為日語英譯「DONDONDONKi」。事實上，查看其他海外分店的相片，都會發現與香港一樣，招牌只用上「DONDONDONKi」的名稱，但有不少日裔居民居住及日本遊客前往的夏威夷，則用了英日名稱「Don Quijoteドン・キホーテ」。

對於驚安之殿堂登陸香港，同樣售賣不少日本零食的759阿信屋表示，愈多日本貨品到港出售，可以為市場「做大個餅」。不過發言人未有回應會否有措施應對驚安之殿堂的競爭。