【驚安之殿堂】唔使等到周五開幕　率先直擊本港首間分店有冇走樣

不少香港市民到日本旅遊，「晚間活動」之一是到24小時營業的驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）掃貨，明日（12日）起香港也有得逛，設於尖沙咀美麗華商場的本港首家驚安之殿堂分店，將於明日開幕。香港分店將效仿日本，以24小時營業模式營運，除了各式各樣的美食外，亦有售多款家居及生活百貨等，香港分店亦如日本店，同樣設有「成人專區」。 佔地2.3萬尺的驚安之殿堂，地面入口就見其吉祥物Donki，不過經典招牌卻「走樣變形」，由日本店的漢字加日文組合「驚安の殿堂ドン・キホーテ」，變成英文「DonDonDonki」，究竟會否仍有「鄉下味」，今日《香港01》率先入店睇。

本港首間激安之殿堂（DonDonDonki/唐吉訶德）將於本月12日開幕，香港01記者率先進內視察，部分肉類產品已上架。（羅君豪攝）

在日本設有350間店舖、港人遊日必到的驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）在尖沙咀開設全港首間分店，明日（12日）正式開業，《香港01》記者今日（11日）率先進店視察。記者發現，絕大部分的商品已上架，女性至愛的美容產品一應俱全，防曬、洗面奶等應有盡有。除此以外，店內亦有售多款水果和食品，更設有吉祥物Donki專區。記者走進店內較隱蔽位置，發現正是售賣成人用品的「18禁」的成人專區。

佔地2.3萬呎的驚安之殿堂香港分店，位於尖沙咀美麗華商場2期B1層，沿用日本店的24小時營業模式營運，售賣水果、海鮮、肉類、熟食，以及各種零食，其中在東南亞地區大熱的甜薯亦會登陸本港分店。此外，店舖亦售賣多款家居及生活百貨、玩具，以及最受女性觀迎的一系列健康及美容產品。

本港首間激安之殿堂（DonDonDonki/唐吉訶德）將於本月12日開幕，香港01記者率先進內視察，大量美容產品已上架。（羅君豪攝）

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24小時營業 設立食部門

設於尖沙咀美麗華商場的首間香港驚安之殿堂分店，上周所見開始拆去圍板，並放置貨品等最後準備。根據驚安之殿堂的官方Facebook描述，上周已指「做緊最後準備，執番個靚樣見大家」。美麗華分店將會24小時開放，當中會有共12個部門，包括食品類及非食品類，食品類包括壽司及海鮮刺身部門、肉類部門、熟食部門和立食部門等；而日式雜貨、藥妝、家居精品部等部門亦會同時登場。

據報道，店方在港聘請200人，當中有店務員、收銀員、廚房助理及倉務員等，亦包括大量暑期工。

傳海之戀分店年底開幕

此外，驚安之殿堂的本港第二所分店，將登陸荃灣的海之戀OP Mall，面積將較尖沙咀店大三倍，有傳會在年底開幕，趕上聖誕節旺季。