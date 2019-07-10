日本驚安之殿堂6件事　驚安還是激安？收銀處可任取日圓？

日本「驚安之殿堂」首間香港分店將於7月12日在尖沙咀正式開幕，到時人群勢必逼爆整個店面。對於這間連鎖雜貨店，相信視日本為第二個家鄉的香港人必定非常熟悉，但其實它還有許多不為人知的小資訊，以下就為大家一一介紹！

【1】可以用港幣消費

如果大家去驚安之殿堂已經在其他地方花光身上所有日圓，身上只剩下港幣，依然可以在店內進行消費！只要看到收銀處掛著下圖，就能直接使用港幣現金付款（只收紙幣），收銀機上會顯示當日的匯率，選擇港幣後機器就會換算做日圓，直接結帳，非常方便！ 唯一要留意的是，找錢時店員只會找回日圓。

只要看到收銀處有這張圖片，就能直接使用港幣現金付款。（網上圖片）

【2】3種「情熱價格」標籤

如果在店內發現商品有「情熱價格」的標籤，表示該商品是驚安之殿堂的自家品牌。在收集顧客意見後，驚安之殿堂推出了包括各種日常用品、美容健康用品、食品的各種商品，高品質之餘價錢亦比其他牌子便宜。「情熱價格」共有3種標籤：「情熱價格」、「情熱價格+PLUS」和「情熱價格PREMIUM」，當中以有「情熱價格PREMIUM」標籤的商品為CP值最高。

「情熱價格」共有3種標籤：「情熱價格」、「情熱價格+PLUS」和「情熱價格PREMIUM」，當中以有「情熱價格PREMIUM」標籤的商品為CP值最高。（網上圖片）

【3】在收銀處可以取1圓硬幣去零頭

相信大家結帳時必定試過因為零頭而煩惱，當手上沒有散銀或不想找錢找回一堆「神沙」時，收銀處的「Just Box」一定幫到你！小膠箱裏面放滿1圓硬幣，例如結帳金額為2303日圓，就可以取3日圓湊夠金額。不過要注意的是，購物滿1,000日圓才可使用，而每人最多可以拿4日圓。（※部分分店沒有提供這項服務）

收銀處的「Just Box」放滿1圓硬幣，例如結帳金額為2303日圓，就可以取3日圓湊夠金額，每人最多可以拿4日圓。（網上圖片）

↓↓↓ 點擊圖片看其餘3個小資訊 ↓↓↓