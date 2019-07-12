【逃犯條例】民情報告眾籌兩日即達標　陳太：多謝市民支持

《逃犯修例》修訂風波至今仍未能平息，由前政務司司長陳方安生擔任董事的公民實踐培育基金日前（10日）公布，委託由前港大學者鍾庭耀創立的香港民意研究所，為修例爭議撰寫民情報告。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，計劃將分三階段進行，希望透過網上眾籌，籌得100萬元經費。 截至昨（11日）晚十時，公民實踐培育基金已為是次計劃籌得逾一百萬，兩日內已達標。陳方安生接受查詢時指，代表公民實踐培育基金全體董事感謝香港市民的熱烈支持，對於眾籌活動在短時間內達標，她認為能證明大家認同香港此時需客觀和持平的民意調查。

陳方安生感謝香港市民的熱烈支持，對於眾籌活動在短時間內達標，她認為能證明大家認同香港此時需客觀和持平的民意調查。（資料圖片/洪嘉徽攝）

陳方安生又指，民情報告的工作可隨即展開工作，並希望民情報告能如期完成。她亦希望巿民能繼續捐款，多出的款項會撥給公民實踐培育基金作推動公民社會發展及教育用途。

截至晚上十時，公民實踐培育基金已為是次計劃籌得逾一百萬，兩日內已達標。（眾籌計劃網頁）

鍾庭耀昨（11日）表示，計劃將分三階段進行，分別是民意調查、年輕人聚焦小組以及撰寫民情報告，首階段計劃籌得25萬元，第二階段和第三階段則分別目標籌得25萬元和50萬元。

鍾庭耀稱，首階段為民意調查，會以隨機抽樣方式，電話訪問1000名14歲或以上的香港人，其中問題不多於20條，將涵蓋《逃犯條例》、官員處理手法、警方權責等方面；第二階段為青年意見跟進研究，會透過兩個聚焦小組和一次交流會議深入探討年青人對《逃犯條例》修訂的想法和訴求；最後階段是撰寫民情報告，預計需時兩個月。