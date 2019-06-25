【逃犯條例】網民眾籌登國際頭版廣告籲G20關注　6小時極速達標

二十國集團（G20）峰會本周五、六（28、29日）在日本大阪舉行，美方曾聲言會在峰會期間舉行的「習特會」提及香港近日反對修訂《逃犯條例》的遊行示威事宜，惟中國外交部部長助理張軍則指香港事務屬中國內政，G20峰會期間不會容許討論香港問題。有網民今早（25日）發起眾籌，望籌300萬港元在國際媒體刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議、釋放和平示威者等議題。直至中午時分，籌款金額已火速達到目標。

發起眾籌約6小時，已火速達到300萬目標金額。（gogetfunding網頁截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

連登討論區網民「家樂牌通心粉」今早發文呼籲大家參與眾籌，指希望能在G20峰會舉行當日，於各國主要媒體刊登反逃犯條例的頭版廣告，包括美國、日本、法國、英國、德國等，並已草擬一封以「香港公民，自由先鋒」為署名的公開信，並指如最終不成事，籌獲的錢會捐到反送中受傷被捕者人道支援基金。

連登仔發起眾籌，希望於國際報章頭版刊登公開信，呼籲各國在G20峰會關注議題。（資料圖片）

公開信中指白色恐怖已來到香港，港人表達對撤回《逃犯條例》的訴求，行政長官林鄭月娥卻充耳不聞，其後更有無防備的示威者及記者被毆打、中催淚彈、甚至爆頭。公開信重申希望林鄭月娥能回應3大訴求：釋放和平示威者、獨立調查警察是否濫造用武力以及完全撤回《逃犯條例》，希望國際社會能伸出援手，港人意見在G20峰會能受到關注，「如果你現在採取行動，我們可以得救」。

公開信內容。（gogetfunding網頁截圖）

發起者表示，目前已取得《金融時報》（Financial Times）確認，於27日美國及亞洲版預留一個廣告版位給他們刊登，所需費用為14,980歐元（約13.3萬港元）。發起人期望能在美、英、日、法等多國媒體刊登廣告，以帶來更大迴響，包括《紐約時報》，惟一篇全版廣告所需費用20萬美元（約156萬港元），故此希望能眾籌得300萬元。

有關眾籌獲網民瘋傳，不少人響應捐款，截至中午12時許，眾籌僅過6小時，已極速達標籌得逾300萬元。