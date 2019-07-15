環保署預留500萬裝CCTV捉非法棄置廢物　系統自動識別車牌及剪片

垃圾站、避車處、露天停車場等容易成為非法棄置建築廢物黑點。環保署投放600萬元在80個黑點安裝監察攝錄系統，當中第三代系統更配備智能檢測影像、自動辨識車牌號碼及實時監測功能。署方在今個財政年度預留約500萬元，擴大監察攝錄系統覆蓋範圍至115個黑點。 環保署環境保護主任吳慧妍表示，新系統加入車輛及物件自動辨識技術，「當攝錄機偵測到有（不應存在）物件出現，三四包泥頭，一兩個紙箱，約三至五分鐘，系統自動剪輯成影片，加快執法效率」。

第三類智能監察攝錄系統設太陽能板，兼備智能檢測影像、自動辨識車牌號碼及實時監測功能。（盧翊銘攝）

環保署第一類打擊非法棄置廢物的監察攝錄系統早於2016年起於公眾地方陸續安裝，使用較大型的鉛酸電池箱，其後第二類系統升級至體積較小的鋰離子電池箱，提供網絡實時監察功能。至第三類系統則改用小型電池及配備太陽能板，令供電變得自給自足及增加更換安裝地點的靈活性；又新增智能檢測影像、自動辨識車牌號碼、實時監測及夜視等功能。目前，環保署在全港各區共安裝107部監察攝錄系統，當中葵青區最多，有23部。

陳佩婷（左）表示，新系統令搜證時間大大縮短。（盧翊銘攝） 初期設立的監察攝錄機系統，環保署人員必須看足24小時影片，從中找出非法棄置情況，花費大量人力物力；但新一代系統利用人工智能協助分析片段，透過車輛及物件自動辨識或地理數據圍欄技術，把涉及違法行為片段分類及發出推送通知，當中會提供事發時間、地點、車輛類型、車牌號碼等資料。執法要與時間競賽，環保署環境保護主任陳佩婷表示，「若一日有六宗（違法事件），系統會顯示六段剪輯好的影片……以前要數個月（才能檢控違法者），現在縮短三分一的時間」。

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每個非法棄置廢物黑點設有一至四部攝錄機，附近有宣傳橫額提醒市民「非法傾倒、有人睇到」。陳佩婷以元朗錦壆路東為例，指違法者利用避車處傾倒泥頭、車胎、建築廢物等，但自上月安裝監察攝錄機系統後，幾乎沒有再看見非法棄置情況。

在過去五年，環保署處理涉及非法處置建築廢物的檢控數字，由2014年的62宗增加逾一倍至2018年的136宗，當中25宗是透過監察攝錄系統成功檢控個案。去年九月，一名貨車司機在沙田大埔公路鄰近金山郊野公園的公眾停車場內，非法棄置廢石棉瓦及建築廢物，被環保署安裝的監察攝錄系統拍下違法行為及貨車車牌號碼，司機最後被判罰款1.5萬元。

市民手提數包建築廢物作非法棄置，環保署指若情況頻繁，會調整區域突擊巡查策略。（盧翊銘攝）

吳慧妍（右）表示，舊系統花費不少人力及時間搜證，新系統只需數分鐘可剪輯市民非法棄置廢物片段，方便署方人員針對性跟進。（盧翊銘攝） 自動辨別建築廢料、家居垃圾 有別於一般監察攝錄機，電腦背後有人因應安裝黑點的地理位置，讓電腦「學習」何謂建築廢料、包裹好的垃圾（俗稱糯米雞）等。吳慧妍表示「要學習這是馬路、燈柱、有車輛經過，不會是垃圾，但這裡不應有紙箱、建築廢料」。當非法棄置廢物黑點情況有改善，吳指棄置情況有機會轉至附近地方，故必須靈活調配攝錄機安裝位置，「試着跟他們打遊擊」。 若有市民手提數包建築廢料非法棄置，又能夠透過影片作檢控？吳慧妍解釋：「系統不會辨別人像，若有人步行去棄置，（透過攝錄機）我大概知道什麼人、時間、以什麼方式去棄置，有可能安排突擊巡查」。

在推送通知中，提供事發時間、地點、車輛類型、車牌號碼等資料。（盧翊銘攝）

對於閉路電視拍攝引申的私隱和監控問題，署方指已參考香港個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，採取適當的私隱及資料保安措施，包括攝錄機只會朝向及拍攝公眾地方、在攝錄範圍的顯眼地方內張貼告示，讓公眾知悉該處為受攝錄系统監察的範圍。

環團：助警惕市民「I am watching you」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，小型裝修工程若涉非法棄置建築廢物較難追蹤及處理，但在黑點安裝監察攝錄機，可警惕市民「I am watching you（我在監視你）」，令有廉恥及膽小的人產生心理壓力，即使無法完全杜絕非法棄置情況，但相信配合積極的執法行動，仍有一定阻嚇作用。