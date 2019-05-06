港鐵招標四線列車車頂設160部CCTV　監察集電弓、架空電纜狀況

港鐵近年不時發生事故，當中今年3月一列開往香港站的東涌線列車，行駛途中疑電力故障，導致車頂集電弓脫落「吊吊揈」，令東涌線及機場快線列車服務一度暫停。《香港01》發現，港鐵正就「車載弓網監察系統」招標，計劃在機場快線、東涌線、西鐵線，以及馬鞍山線的列車車頂上，設置約160套閉路電視裝置，以監察集電弓及架空電纜狀況。

今年3月港鐵發生集電弓脫落事故。圖中為有關脫落的集電弓。（資料圖片）

今年3月24日凌晨，一列開往香港站的東涌線列車，駛至大蠔灣附近時，架空電纜「跳掣」，集電弓受損毀，最後東涌線及機場快線服務均受嚴重影響，直至約早上10時，方恢復正常。港鐵因是次事故，按機制被罰款1,000萬元。

車頂設CCTV涵蓋機鐵、東涌線、西鐵線及馬鐵線

港鐵近日在其網站，就「車載弓網監察系統」發出資格預審，計劃在機場快線、東涌線、西鐵線，及馬鞍山線列車車頂上設置約160套閉路電視系統，監察集電弓，以及架空電纜狀況。

港鐵正就「車載弓網監察系統」招標（港鐵網頁截圖）

港鐵又指，合約範圍包括監察系統的設計、供應、測試，而當中必需有網路監控攝影機，並設有紅外線照明器、Wi-Fi設備等，而且需符合鐵路標準。港鐵稱，合約並不包括安裝。

港鐵表示，有意者可於5月31日下午2時或之前，向港鐵表達意向；資格預審將於6月展開，8月正式招標。