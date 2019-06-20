【智慧城市】人工智能分析CCTV大數據　拆解部門監察執法應用

近年香港政府提倡智慧城市，冀以高科技人工智能增加城市管理效率，甚至代替人手工作，如今就連閉路電視 (CCTV)也加入了人工智能的元素。光通網絡系統有限公司 (OT System)發明了一個智能監控系統，通過CCTV攝取的畫面，進行大數據智能分析，不單可以統計人和車的流量，技術上更可以分析到人的行為，偵測人們有沒有作出違法行徑。此技術引入香港兩年，除了幫助監察道路車流量，還可監察分析地盤工人有沒有做足安全措施。

人工智能代替肉眼看錄影

一般CCTV是以攝錄影像，再以肉眼觀察和分析錄像來編寫報告，而OT System就發明了智能監控系統，以人工智能CCTV分析錄像再轉化成一分報告，完全免去人手工作。OT System的行政總裁周雲財說，以往企業管理和政府管理利用人工分析，再寫報告存在不少限制，例如是輪班，疲倦和看漏眼，令分析雜亂無章和有誤差，「如果24小時錄影，用一個人去看錄影，就算以5倍速度看，都要花數小時，10倍速就要兩個多小時。一個錄影鏡頭，用兩個小時看10倍速的畫面，其實好浪費時間和精力，如果100個錄影鏡頭，那怎樣看呢？」

資源分配更有效率

究竟這個技術是如何進行分析錄像？周雲財表示，新技術就像人眼一樣，你在街看到甚麼，就能攝取這個場景，「就看到車人行過，其實就只是用鏡頭代替人。」 他舉例說，技術可應用於判斷香港公共廁所的清潔次數，人工智能可分析攝錄範圍內的公共廁所使用率，電腦會編撰報告指示有關廁所所需要的清潔頻率，「有些廁所日日有人用，有些郊區廁所一星期都沒有人用，如果沒有人用都去清潔這麼多次，那便浪費了資源。」他解釋，以前是一百個廁所，每星期清潔相同次數，因此當有人流統計數據便可以更有效分配清潔人手。

OT System的智能監控系統CCTV。(廖俊升攝)

新技術可認人 中性打扮亦可分辨男女

除了分析數量和流量，就連為不同人作分類也可以做得到。周雲財說，只要為目標人物輸入特徵和定義，人工智能便能自動追蹤目標。他補充，一般來說會用來分辨男女、成人小童和穿著不同衣服款色的人等，即使是中性打扮，人工智能也可以分得到性別，「所有事都是定義和特徵，通過這些不同定義，選取錄影中的目標再作比較，才會得出結果。提取兩性的特徵，愈細緻愈好，定義愈多，就愈精細，誤差愈少。」

周雲財指，只要加入臉部識別和行為識別，以人工智能進行認人也是技術上可行的事。他解釋，此技術稱為視覺分析，如果客戶有需要，技術上是可以用人工智能認出目標，並作出追蹤，但目前他們並沒有客戶作此要求。

工商業用途 發電廠、地盤均有用

技術具備行為分析，可以在工業場地上，確保工人的行為是否安全。周雲財指，如今香港高空工作的工人需要跟隨指示配戴足夠的安全設備，但有很多工人純粹為免被罰才做安全措施，故做得相對馬虎。他表示，現時他們和香港建造商會合作，第一是分析工人身上的安全裝備夠不夠，第二就是工人工作時，有沒有把安全帶要扣在安全繩。「有好多人不是扣在安全繩，而是扣在棚架上，若棚架倒塌，人就被棚架扯了下去。如果視頻偵測到工人扣得不正確，便會有通報。」

OT System其中一個客戶是青山發電廠，助其監督廠區安全。周雲財指，廠區範圍很大，以前主要是靠人巡邏，若人看漏眼或疏忽，就會有風險。「例如是有沒有職員亂過馬路、出現在危險地方、傾倒垃圾等。因為這是一個好大的地方，沒有可能每一個地方都派人過去，當監察並分析到危險行為，便會通報並可即時派人處理。」

周雲財說，青山發電廠也有採用他們的智能監控系統，以監察面積龐大的廠區有沒有人作出危險行為。（資料圖片/ 洪琦琦攝）

技術可用於打擊犯罪

「政府已在做試驗，日後的違例泊車不會像以前一樣由警察抄牌，假如日後立法，可以用這技術在路邊攝取了車牌，知道你的停留時間便發告票給你，不用警察巡查。」周雲財說，政府採用這個技術多在交通運輸上，例如是違泊和流量管制，「在特定的區域設定一些條件，調轉頭行就要報警，例子是人流控制，由一點行去另一點，調轉頭行是有問題的，因為會影響整個人潮流動性；車也是一樣，由一點去另一點，調轉頭行也是有問題。」他補充，CCTV發現倒轉行情況就會提示管理人員，以前靠管理人員自己監察，現在用機器就會更加準確，「因為管理人員去喝一杯茶已經可以錯過這些畫面。」周雲財指，技術上也可以分析到劫案等犯罪行為，只要有行為的定義和特徵就可以用技術分析偵測。

政府計劃於九龍東內數個交通繁忙地點安裝攝影機，並利用影像分析技術識別違例泊車行為，期望對非法泊車等行為帶來的阻嚇作用，今年3月， 觀塘鴻圖道安裝有四部閉路電視。（資料圖片/ 林振華攝）

資料洩漏有監管仍具風險 「視乎企業如何處理」

雖然目前港人私隱受到《個人資料（私隱）條例》的保障，資料持有人受私人專員公署的指引所規管，但周雲財表示，該新技術面對最大的難題，仍然是如何妥當保障個人私隱。「好視乎企業本身如何處理數據，是否每個企業都跟足指引，真的好難講，企業管理上牽涉到人力，要有人管理，未必有資源去做就可能馬虎一點，可能會有洩漏資料的風險。」

「作為一個專業的企業要作全面考慮，最源頭取得數據，以至整個過程怎樣管理，對用戶也要有保證，但是否能百分百做到好，好視乎企業本身如何處理。」周雲財解釋，其公司在攝取錄像開始已有加密，並會放進夾萬，「就算拿到記憶卡也開不到。」但他的客戶如何處理收集回來的數據，就是私隱保障的關鍵所在。

資料洩漏有監管仍具風險，周雲財指要視乎企業如何處理資料。(資料圖片/ 張嘉敏攝)

未來或是人工智能的世界

科技日新月異，就連CCTV的技術也是一步步發展過來。周雲財說，最初的公共CCTV你拍下影像，讓人看見本身留意不到的東西。當人們看得到，便進而是要求看得清楚，「以前看到有人，但連樣子都看不到，後來技術提升，就可以連車牌和人的輪廓都在漆黑環境下看清。」直至出現了人工智能，人們便要求看得明白，「看得清又如何呢？觀察人的違法行為還是靠人來判斷。如今就可以靠機器，人工智能可以分辨出來。」

周雲財預計，未來的社會只會日趨向智能化，每一件物品也可以加入科技。「有互聯網之後，人與人的網絡聯繫已好先進，但是物與物、人與物之間，對商業來說是很龐大的市場，這個世界物件一定多過人，未來二十年全部都是人工智能的年代，所有物件都有智能，連杯都可以智能化。」他舉一例，將飲水機加入智能，統計一屋有多少人，一天喝多少水，喝水的行為是怎樣的，幾多人喜歡喝熱水，學習之後將冷熱水供應的時間。

周雲財指，未來二十年會世界會繼續發展人工智能，許多物件都會加入智能科技。(廖俊升攝)

人類或面對智能挑戰

當科技繼續發展，愈來愈多工作可交由人工智能處理，人類的工作選擇會否減少？「一開始會，人工智能發展下，工廠工人就業下降是必然的，因為機器代替了人，那一班人就失業。」周雲財說，長遠發展之下，人也會跟隨進步，未必需要做那些智能可做的工作，去做另一些機器做不到的事。不過，他認為在這個趨勢下，如果人不進步，只懂做某一種勞動工作，就有可能被社會淘汰，「以後智能化工廠只會愈來愈厲害。」