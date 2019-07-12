吉野家FB小編報平安　涉事公司：紓緩鬱結聆聽他人聲音是廣告職責

連鎖快餐店吉野家早前於Facebook發布「獅子狗」廣告，但一日後被刪除，吉野家母公司合興的行政總裁洪明基受訪時，更指要解僱涉事廣告事務員工，以及與外判廣告公司解約。香港吉野家今日（12日）下午約3時10分在fb發文，就早前的「獅子狗」帖文令網民感到不開心致歉，但強調所有小編，包括市場部同事仍然上班. 而外判廣告公司SSHK就回應，指不會就吉野家近日社交帖文一事解僱任何同事，並在fb發文，指「『獅子狗』取自近日衝突中一個網民常用詞的諧音，除希望宣傳產品之外，亦希望紓緩目前香港鬱結情緒」，又指出衷心相信「香港仍有創作自由空間，能夠包容不同取態，讓我們能走出迴音室，聆聽其他人的聲音，這亦正正是我們廣告公司在社交媒體年代的職責。」

吉野家在今日下午約3點10分，在facebook發文，指多謝大家關心，對於日前的帖文引起迴響，若令有人不開心「講聲唔好意思」，並強調「所有小編由始至終都係齊齊整整」。（吉野家facebook）

吉野家Facebook指，前日的帖文引起很多迴響，若有人因此不開心，就此致歉。對於香港吉野家母公司合興行政總裁洪明基表示，已負責廣告事務的公司員工，吉野家稱所有小編由始至終都係齊齊整整，市場部所有人員工仍然上班，日後會繼續專心做好牛肉飯同吉邊。

帖文一出，不少網民給予「嬲嬲」，網民要求吉野家重出「獅子狗」帖文，否則會罷食。有網民亦懷疑，涉事的廣告公司是外判，未被解僱的市場部員工則是吉野家內部，非同一人。而職工盟下午發起到吉野家示威，認為解僱員工是政治迫害，踐踏打工仔權益。

涉事廣告公司SSHK指出，紓緩鬱結聆聽他人聲音是廣告公司的職責。（SSHK facebook）

涉事廣告公司：仍信香港有創作自由

涉事的外判廣告公司Social Strategy HK（SSHK）發言人就回應，指不會就吉野家近日社交帖文一事解僱任何同事。但未有回應與吉野家的合約問題。

SSHK在下午約5點在facebook發文，指過去與吉野家合作無間，雙方重視創意與幽默感，明白「抽水」總有人喜歡與不喜歡。而「獅子狗」取自近日衝突中一個網民常用詞的諧音，除希望宣傳產品之外，亦希望紓緩目前香港鬱結情緒。SSHK認為，強調無意侮辱任何人，未能化解所有人的困擾，實在只能說「對不起」。SSHK又感謝吉野家的團隊總是盡心去化解阻力，營造更寬敞的創作空間。

SSHK最後指出，在此時此刻，仍衷心相信香港有創作自由的空間，「能夠包容不同取態，讓我們能走出迴音室，聆聽其他人的聲音，這亦正正是我們廣告公司在社交媒體年代的職責。」

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【逃犯條例】吉野家刪獅子狗廣告疑解僱廣告員工 職工盟呼籲罷食

網民不滿吉野家刪除「獅子狗」帖文。（吉野家FB截圖）

香港吉野家由洪氏餐飲集團經營，香港業務並無上市。而洪氏家族任大股東的合興集團（0047），就將華北的吉野家業務上市，合興今日收市報0.133元，跌0.001元（0.746%）。另外洪氏家族持有的合興食油集團，就持有獅球嘜、駱駝嘜等品牌。