吉野家刪獅子狗正名竹輪Po惹熱議　別名其實來自忍者小靈精

吉野家香港facebook日前發出帖文，以「唔准叫我獅子狗」為題，介紹「獅子狗」的真名叫「竹輪」，有網民理解為小編暗諷警方到連儂牆撕掉寫有警務人員資料的memo紙。據傳媒報道，香港吉野家經營者合興集團有限公司總裁洪明基對事件極為憤怒，指已刪掉fb帖文及解僱負責有關廣告事務的員工，並與外判廣告公司解約。然而「竹輪」為何會變成叫「獅子狗」？原來是跟八十年代的大熱卡通片《忍者小靈精》有關！

「竹輪」被稱為「獅子狗」，皆因那是八十年代大熱卡通片《忍者小靈精》角色「獅子丸」（在港被稱為「獅子狗」）的最愛食品。（網上圖片）

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這個吉野家fb帖文被老闆認為大有問題，引來刪帖及炒人風波，現時已被刪除。（網頁截圖）

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網民對吉野家刪po兼炒人議論紛紛，洪明基接受報章訪問的內容在社交媒體瘋傳，不少人評論事件之餘亦勾起對食品的集體回憶，而「竹輪」被稱為「獅子狗」，皆因那是八十年代大熱卡通片《忍者小靈精》角色「獅子丸」（在港被稱為「獅子狗」）的最愛食品，因此「竹輪」就被翻譯成「獅子狗」魚蛋。受卡通片影響，獅子狗魚蛋亦獲得港人鍾愛，幾乎是打邊爐時必備食品。

台灣人愛吃獅子狗，創出很多不同吃法。

基隆仍有不少攤檔會發售以鋼管烤的「吉古拉」，竹輪是日文「ちくわ」（chikuwa）與「吉古拉」的發音類近。（網上圖片）

台灣亦有竹輪出售，但基隆的麵攤卻會在菜牌上寫上「吉古拉」，讓外來人看得一頭霧水，原來這是當地人對竹輪的稱呼，因竹輪是日文「ちくわ」（chikuwa），與「吉古拉」的發音類近。

日本傳統竹輪的做法，是把魚醬包裹在竹或木條等棒狀物體上燒烤而成，目前許多日式竹輪都是機器製造，但基隆仍有不少攤檔會發售以鋼管烤的「吉古拉」，甚至已成為當地名物，成為市民及遊客愛吃的美食。