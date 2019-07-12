【逃犯條例】吉野家刪獅子狗廣告疑解僱廣告員工　職工盟呼籲罷食

逾百名警員日前漏夜到大埔連儂牆，撕去記有警方資料的Memo紙，被網民譏諷警員為「撕紙王」和「撕紙狗」，連鎖餐廳吉野家其後在Facebook發文「抽水」，稱「唔好再叫我獅子狗」，藉此推銷該餐廳的竹輪火鍋。香港吉野家由洪氏飲食集團擁有，洪氏亦將吉野家的內地業務經由香港合興集團上市。合興行政總裁洪明基接受《文匯報》訪問，稱知悉事件後極為憤怒，已和涉事的外判廣告公司解約，並解僱負責廣告事務的公司員工。 《香港01》已向吉野家及合興查詢，未有回覆。職工盟下午發起到吉野家示威，認為解僱員工是政治迫害，踐踏打工仔權益。

吉野家10日在facebook刊登「唔准叫我獅子狗」廣告，但11日晚已刪除。（吉野家facebook）

反對《逃犯條例》修訂引起連串風波，全港多區出現｢連儂牆｣，早前有大批配戴裝備的警員，到大埔墟的｢連儂隧道｣撕走部分便利貼，事件之後被網民二次創作戲稱為｢獅子狗｣。連鎖餐廳吉野家早前亦加入｢抽水｣行列，在facebook專頁刊出廣告：「想食獅子狗，唔只大埔有。嘢可以亂食，名唔可以亂叫」，指獅子狗的正名是「竹輪」。

不過今日《文匯報》和《大公報》報道，吉野家母公司合興的行政總裁、全國政協委員洪明基對廣告極之憤怒。報道指，洪明基對廣告極之憤怒，已經刪除廣告，並解僱該公司負責廣告事務的員工，以及與涉事的外判廣告公司解約。報道又引述洪明基說，近期他剛剛參加了撐警大會，全力支持特區政府依法施政，就發生此事非常痛心。

職工盟到吉野家示威，指公司踐踏打工仔權益。（羅君豪攝）

職工盟：無理解僱 政治迫害

職工盟認為合興的行為是「赤裸裸的政治迫害」，斥資方劣行嚴重踐踏打工仔權益，更將員工當成政治獻媚的犧牲品。今日約1點半下午有數名職工盟成員到吉野家油麻地分店門外抗議，高呼：「政治迫害可恥」、「抗議無理解僱」、「香港人罷食」等口號。職工盟總幹事蒙兆達表示，吉野家Facebook專頁管理員只是利用時下熱門話題｢獅子狗｣，吸引消費者關注公司的食品，認為：「睇唔到有乜犯錯，只係履行職責」。

香港吉野家由合興經營，蒙兆特表示，合興行政總裁為全國政協委員，批評他為「染紅獅子狗」。他又擔心，相類似的解僱風氣會傳到其他企業，為了政治獻媚而解僱員工。他又要求，吉野家即時向被解僱的員工道歉，並無條件復職；同時呼籲市民罷食。

職工盟一眾成員之後走進吉野家，向職員及食客講述事件，並派發傳單。

合興經營吉野家、獅球嘜

對於吉野家刪廣告，以及洪明基的言論，網上有人發起罷食吉野家，以及罷用合興旗下獅球嘜花生油等產品。

香港吉野家由洪氏飲食集團經營，公司旗下還有香港吉野家、超羣、廣州芳叔及碗家等餐飲品牌。而洪氏家族亦持有上市的合興集團（0047），上市業務包括吉野家和冰雪皇后（Dairy Queen）的華北業務，而同系的合興食油集團，擁有獅球嘜、駱駝嘜等品牌。

涉事廣告公司 曾助曾俊華競選

記者向涉事的外判廣告公司「Social Strategy HK」查詢，未獲回應。該公司曾經幫曾俊華做2017年特首選舉工程。

洪明基（右）是全國政協委員，擔任經營香港和華北吉野家的母公司合興集團行政總裁。（合興新聞稿）

作家兼市場營銷專家徐緣便在社交媒體Facebook提到此事，「良禽擇木而棲，賢臣擇主而事。 歡迎你在徐緣專頁私訊我，安排一次面試，看看我公司有冇職位適合你。若果冇，我再打聽有冇其他 Marketing 或 Advertising 界朋友公司有空缺我親身為你推薦轉介。」徐緣表示希望可以幫到該名被解僱的員工，稱香港仍有不少良心企業，著他「定啲嚟」。