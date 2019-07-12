【逃犯條例】回顧6.12暴動定性字眼　看盧偉聰和林鄭如何華麗轉身

《逃犯條例》修訂爭議持續，示威活動遍地開花伸延至多個地區。對於6.12觸發的嚴重警民衝突是否被定性為「暴動」，當局一直不停「改口風」，由最初定性為「騷亂」一度改為「暴動」，林鄭月娥更在記者會上多次引述「暴動」字眼。其後由警務處處長盧偉聰率先「轉軚」，解釋「無定性」為暴動，只是某些人的行為涉嫌干犯暴動罪，其他沒有參與暴力行為的示威者不用擔心，自此整個政府都以此為口徑。 不過民間人權陣線召集人岑子杰今（12日）展示一封由警方發出的《禁止集會通知書》，揭發警方早已將當日金鐘一帶的集會定性為暴動。

6月12日發生的警民衝突，警方其後表示當日施放超過150枚催淚彈、20發布袋彈及數發橡彈子彈。對於當日衝突的定性，當局一直有多個說法。（資料圖片 / 張浩維攝）

6.12下午4點 盧偉聰：「騷亂」

6月12日，金鐘一帶發生嚴重的警民衝突。當日的示威抗議，警方施放超過150枚的催淚彈、約20發布袋彈及數發橡膠子彈。警務處處長盧偉聰在當日下午4時許見記者，曾形容事件為「騷亂」；同場的警察公共關係科高級警司江永祥則形容示威者是「暴徒」。

下午5點多 警方新聞稿：「暴動」

直至下午5時42分，警務處發出標題「警方採取行動制止暴動」的新聞稿，改口形容事件屬暴動。

晚上8點多 林鄭電視講話：三說「暴動」

同日晚上8時許，特首林鄭月娥發表電視講話，形容6.12金鐘一帶出現令人痛心的場面，更三度形容當日的示威活動是「暴動」行為，並非和平集會，而是「公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為」。

612當晚，林鄭月娥一臉嚴肅發表電視講話，三度強調金鐘衝突是暴動。（電視講話畫面）

衝突翌日 張建宗：警方定性暴動 非港府高層決定

6月13日，政務司司長張建宗接受Now新聞台訪問，提及港府高層並沒有參與將金鐘衝突定性為「暴動」以及向示威者發射橡膠子彈的決定，重申警方按現場情況決定。

盧偉聰重申「暴動」定性 說「騷亂」是翻譯錯誤

而盧偉聰同日下午5時許見記者，澄清6.12衝突是「暴動」，解釋昨日曾形容事件屬「騷亂」是英文翻譯中文做得不好，其實當時意思是暴動。

警務處處長盧偉聽就6.12衝突的定性多次「改口風」，由最初定性為「騷亂」至「暴動」。6月17日，他為定性鬆口，解釋為僅某些人的行為涉干犯暴動罪。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

6.15林鄭「暫緩」記者會 贊同警方暴動定性

6月15日，林鄭月娥在衝突後首次開記者會，決定「暫緩」修例。她當日態度強硬，被追問會否撤回暴動定性時，她說贊同警務處的定性，指「就前線警務同事怎樣處理及怎樣形容、定性，這都是警務處的責任。我是贊成亦是同意這種說法，我在星期三的聲明亦說了，這是行政長官很清晰的說法。」她更說「警務人員的執法是理所當然、是天公地義」。

6.17偉聰率先改口 為林鄭「轉身」鋪路

林鄭「暫緩」修例，沒有紓解民怨，不少人認為她在記者會上的態度傲慢，令6月16日的遊行更多人上街，港島多條主要道路都是黑衫人海。上街的市民除了要求撤回修例外，「撤回暴動定性」是其中一個主要訴求。民陣指有200萬人，警方只統計原定路線，指高峰時有33.8萬人。

6月17日，盧偉聰晚上9時15分見傳媒，並就坊間對於6.12衝突被定性為「暴動」有不同意見作出澄清。他解釋，當日形容「暴動」是指某些人的行為涉嫌干犯暴動罪，因有人於現場使用暴力行為，以鐵枝、磚頭、鐵馬或其他硬物等衝擊警方防線。他又指，倘沒有參加暴力行為的人士不用擔心。

6月18日，林鄭月娥穿着勝選時的「戰衣」，向市民「真誠致歉」。對於暴動定性，跟隨盧偉聰轉身的口徑。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

6.18林鄭「致歉」記者會 跟隨盧偉聰「轉軚」口徑

6月18日，特首林鄭月娥召開記者會，並就暴動定性方面再次解釋。她表示，自己及警務處處長盧偉聰均沒有認為、亦沒有說過參與6.12金鐘一帶的公眾活動集會人士，特別是學生是暴徒。同次又引述盧偉聰已於昨日澄清，倘示威者在6.12當日和平地參與公眾集會，沒有用過任何暴力將不需要擔憂。

林鄭月娥又指，關於暴動在法律上的定義、執行上如何處理則須交予執法部門即警務處。倘警務處有需要可向律政司司長尋求法律意見。

律政司司長鄭若驊於6月22日首度現身回應6.12衝突事件，提及當日活動是否被定性為「暴動」，將不影響律政師檢控工作。（資料圖片）

6.22鄭若驊首次解釋：如何定性不影響檢控

6月22日，律政司司長鄭若驊現身回應6.12衝突事件。她表示，6月12日金鐘的衝突是否被定性為「暴動」，將不會影響律政司的檢控工作，解釋律政司的檢控是按法律及證據。同時強調，律政司根據《檢控守則》作檢控，是獨立、不偏不依、無畏無懼。除非相關證據在法庭達到合理定罪機會，否則不會貿然作檢控決定。

7.9林鄭見記者：從無作出暴動定性

林鄭在6月18日記者會後隱身，7月1日回歸酒會發表講話亦無面對傳媒，在示威者衝擊立法會後，林鄭在2日凌晨4點見記者，亦決口不提「暴動」二字。到7月9日行會復會前見記者，她說「從來無為6月12日在金鐘一帶發生的事，作出一個暴動定性。當時的解釋是，這兩個字是由警務處處長當時用來形容，某些在前線、用在自製武器攻擊警務人員的行為」。

7.12民陣展示警方信件 白紙黑字寫明「定性為暴動」

事件發酵至今日（7月12日），民陣召集人岑子杰向記者展示一封警方發出的《禁止集會通知書》，信中提及6.12金鐘政府總部一帶，發出一連串暴力及違法活動，堵塞港島一帶多條主要馬路、嚴重破壞包括立法會、中信大廈等物品，故警方已於同日將上述地點舉行的集會「定性為暴動」。故岑子杰質疑，林鄭月娥及盧偉聽一直說謊。

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