【逃犯條例】6.12衝突發生逾一個月　梁國雄批林鄭仍未真正道歉

反對修訂《逃犯條例》引發的6.12金鐘衝突至今一個月，社民連前立法會議員梁國雄批評，特首林鄭月娥至今仍未斬釘切鐵地說，其提出條例修訂的初心是錯誤的，認為6.9遊行後政府沒有回應民意令及後一連串事件發生。社民連今早（12日）發起由金鐘政府總部遊行至特首辦門外，團體攜同一副蓋有「林鄭死不足惜」白布及掛上林鄭大頭照的棺木遊行。眾成員抵達特首辦後，先為近月數名懷疑因反對修例而輕生的市民默哀，然後再「蓋棺」，意指林鄭政治生涯走到終結。

眾成員抵達特首辦後，先為近月數名因反對修例而輕生的市民默哀，然後再「蓋棺」。（羅君豪攝）

梁國雄表示，社會撕裂加劇皆因林鄭只再三強調自己對修理例解釋錯誤及溝通不足，沒有斬釘切鐵地說她提出條例修訂的初心是錯誤的。梁指出，修例等同把香港人送回內地欠缺司法公正的法律制度接受審訊，但林鄭卻從未就此致歉，認為她絕對不負責任。梁國雄重申林鄭必須向公眾謙卑道歉，並稱自己把港人送回內地是完全錯誤。雖然中央近日表示「支持、尊重、諒解」林鄭，但梁國雄強調港人「唔收貨」。

梁國雄又指，6.9逾百萬人上街遊行林鄭卻不為所動，政府甚至在遊行結束一小時後極速回應指會繼續修例工作，漠視民意，導致後來6.12反修例衝突發生。他提到如果林鄭早於6月12日之前已致歉，並不會引發往後的衝突及包圍立法會等事件。他續指，林鄭死不悔改，早前以「壽終正寢」形容條例修訂，斥「條例死而不僵、陰魂不散；林鄭死不足惜、死有餘辜」。他寄語林鄭若希望香港能夠「向前行」，她就需要辭職，告之中央香港需要普選，強調「冇普選必然會產生社會撕裂，冇普選嘅特首必然會違背香港人嘅意志」。

遊行隊伍沿途約有十名警員在旁，團體抵達終點後亦有十數位警員特意在特首辦外的添華道戒備。遊行結束後未見警方增強佈防，車輛經添華道進入的閘口內有七名警員當值，有警員表示現未接獲任何增加警力的指示。

梁國雄表示，社會撕裂加劇皆因林鄭只再三強調自己對修理例解釋錯誤及溝通不足。（羅君豪攝）