【書展2019】經典《老懵董》解社會怨氣　彭志銘：出林鄭漫畫無用

書展將於下周三（17日）開幕，社會反修訂《逃犯條例》風波持續，回想起回歸初期，《老懵董》和《掃把頭》的政治諷刺「笑話書」，先後於書展推出，即掀起搶購熱潮，約萬本在短短一周內售罄。時代變遷，今年的時政新書會否再度百花齊放？次文化堂社長彭志銘斬釘截鐵說：「不會。三中商以外，新書會減少得超勁。」 本港出版業步入陰霾，但彭志銘總會說：「我從不計算經濟效益，只要是好的、社會應該有的題材，我都會做」。今年新書中，將有著名政治漫畫家尊子整理歷年的漫畫集，分為《40年的中國》及《30年的香港》；及時事評論員林匡正所寫得《親共》和《愛國》。

次文化堂於2000年、01年出版的政治諷刺漫畫書《老懵董》、《掃把頭》，即引起全場熱話。（高仲明攝）

《老懵董》《掃把頭》洛陽紙貴 《狼正鷹》​蝕大本

「老懵董，成哥好。成哥好，老懵董更好！」2000年出版的政治漫畫《老懵董》，以風趣畫風暗諷時任特首董建華推行的具爭議性「八萬五」建屋等事項，銷售情況空前熱烈，多次加印後共售出約4萬本；翌年次文化堂乘勝追擊，推出《掃把頭》挖苦時任保安局局長葉劉淑儀，亦賣出2萬本；即使2005年出的《煲呔僧》及其它數本笑話書，均大受歡迎。

直至2012年的《狼正鷹》，諷刺時任特首梁振英醜聞多多，卻近乎無人問津。彭志銘苦笑道：「累我蝕錢就是這本。《老懵董》後氣氛已經不同，加上CY未上任，大家已知道他是『壞人』，都不想再見到他，沒有理由還在家裡收藏一本嘛。」

他說，香港社會在梁振英管治下「被弄得很政治」，「（回歸初期）社會出現這類書，大家是感覺開心，猶如《歡樂今宵》，不會認為是政治。就算笑肥彭（前港督彭定康）的三個女兒漂亮，也不會覺得是政治。」他指，《老懵董》為市民帶來宣洩出口，也幫社會消除怨氣，「大家笑完、嬲完、鬧完就算。」問他會否為特首林鄭月娥也出一本「笑話書」，他連忙搖頭：「現在是要爭取、務實的年代。不能出（林鄭的）書，只能出燒衣、用在化寶爐。」

彭志銘指，去年古德明所寫的《夢見習近平》，惟書名被標籤為敏感，沒有書局入貨，最終在書展賣出約300本，認為相當可惜。（高仲明攝）

次文化堂每年新書數量少達六成

踏入參展第30年，彭志銘看著初期政治漫畫書，屬老少咸宜的消閒讀物；到曾蔭權時期，以記錄80年代運動分析為主的時政書，深受同年人歡迎；及後梁振英年代則以理論性學術為主，獲大學生青睞；至於林鄭月娥團隊雖以「we connect」為口號，但因新一代經歷雨傘運動，由希望落入無助、絕望處境，思潮也隨之大改變，「近兩年（時政書）多屬知識性、具體分析案例。」

近年次文化堂每年會推出約10本新書，比高峰時期每年會出20至30本新書，大減逾六成。嚴肅題材的政治書籍市場日間收縮，彭志銘雖擔憂，但不氣餒，「我不計算經濟效益，好的、社會應該有的題材，我都會做。只不過印少些，1千、2千本，但都要保留。」

網台主持及時事評論員林匡正繼推出《獨立》、《革命》、《排華》及《反共》，今年將推出新書《親共》和《愛國》。（高仲明攝）

尊子漫畫冊成書展秘密武器

隨着書展開幕進入「倒數」，彭志銘更加馬不停蹄地收稿、印刷、設計攤檔等。問他會否擔心今年銷情，他即賣關子笑說：「不怕，今年我有秘密武器。」隨後連番說：「我看了初版，好勁、好經典。」原來，是他的好朋友尊子被他多次「慫恿」後，將於書展推出兩本新漫畫冊：《40年的中國》和《30年的香港》，分別整理過往有關中國及本地的漫畫，並找來各方筆友撰文。每冊售價288元，暫各印2,000本。

而繼前兩年出版《獨立》、《革命》及《排華》、《反共》，林匡正今年再出書《親共》和《愛國》。林指，前四冊均是探討世界各地的革命歷史、排華現象、共產主義等，惟書名被誤標籤是敏感詞，更被外界抨擊是涉反對內地的政治書，導致無法在主流書店售賣，「所以這次就玩標題黨。」他介紹《愛國》是記錄歷來真心愛國人士，惟遭遇悲慘，如國歌《義勇軍進行曲》的作詞人田漢；而《親共》則是關於口說愛國、行為卻崇洋的事，「以人物說歷史。」