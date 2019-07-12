【書展2019】家長狂掃補充練習　專家「教路」如何對症下藥

社會新聞
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一年一度書展將於下周三（17日）開幕，相信不少家長已磨刀霍霍，準備為子女購買補充練習、課外讀物等。家長拖着大篋細篋「掃書」的壯景或再上演，但是否買得多就是好？有出版社建議，家長應根據子女的程度及其弱項「對症下藥」，並要尊重子女的個性和情緒，選擇不同類型的補充練習。

黃瑞娟表示，家長可參考學校功課和測考題目，為子女選擇與學校程度相若的補充練習。（李澤彤攝）

樂思教育出版有限公司顧問黃瑞娟表示，每個學生的學習方式不一，「教路」家長應視乎不同情況，為子女選擇適合的補充練習。

因應子女的程度：

1. 拔尖 —— 可選擇知識性較重，高階思維的補充練習

2. 補底 —— 可挑選程度中等，著重趣味的補充練習

挑選及購買補充練習懶人包：

1. 屬於哪類補充練習：練習？試卷？閱讀？文法？聆聽？... ...

2. 是否配合孩子使用的教科書編排

3. 深淺程度是否合適，家長最好與子女一起選購

4. 題目分量是否合適

5. 有沒有教學、解說部分，佔比重多少，以按需要選擇

6. 答案頁有否難題的詳細解釋，以方便與子女講解

7. 練習中有否電子支援，如QR Code顯示難題解說，課外知識等，讓子女更易吸收

8. 版面設計是否吸引孩子，讓他們不抗拒做練習

9. 購買

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