【書展2019】家長狂掃補充練習　專家「教路」如何對症下藥

一年一度書展將於下周三（17日）開幕，相信不少家長已磨刀霍霍，準備為子女購買補充練習、課外讀物等。家長拖着大篋細篋「掃書」的壯景或再上演，但是否買得多就是好？有出版社建議，家長應根據子女的程度及其弱項「對症下藥」，並要尊重子女的個性和情緒，選擇不同類型的補充練習。