【書展2019】銅鑼灣書店後禁書審查嚴謹　彭志銘嘆小店夾縫中生存

今屆書展將於下周三（17日）開幕，踏入會展場內，最大、最當眼的攤位必屬「三中商」，即三聯、中華及商務，儘管各種各樣的新書目不暇給，卻難再見到過往非常暢銷、揭秘內地政情的「禁書」。次文化堂社長彭志銘表示，自銅鑼灣書店事件後，淫褻物品審裁處加強在書展開幕前檢查書籍，此舉亦令參展商未免麻煩而「自我審查」，主動收起「禁書」。 本港讀書文化改變，小書店經營更是舉步維艱。彭志銘直言：「書展的收益佔我全年近7成，梗直是命脈。」於是，不論出版業前路如何崎嶇，他仍堅持將有價值的好書推介給各路人，捍衛應保留的本土文化價值。

彭志銘說，他出版新書從不計算經濟效益，只要是好的、社會應該有的題材，即使只印數千本，也認為是值得。（高仲明攝）

敏感「禁書」銷售渠道受限

去年古德明寫的《夢見習近平》、林匡正的《排華》及《反共》，乍看書名便容易被定性為敏感「禁書」，以至於主流書店均拒絕入貨，二樓書店亦只把新書展示2至3個月，便靜靜收起。彭志銘無奈說：「古德明本書，我與編輯曾猶豫是否要改名，但既然作者敢寫，我們就應該尊重。但這本書內容與習近平沒有什麼關係，只是作者在序言中寫道，擔憂香港變得大陸化，以致每晚夢見習近平。」

說罷，他又替林匡正的書籍抱不平，「他更冤枉，《反共》及《排華》只是探討共產主義，和世界各地出現的排華現象，都是歷史表述。他們（書商）見到書名便有所聯想，如果書名美麗但內容是反共，這又可以接受？」

書展開幕前夕，彭志銘與職員忙於籌備工作，書店四處都堆滿各類書籍。（高仲明攝）

今年漫畫家尊子將歷年作品，整理成輯《40年的中國》及《30年的香港》，由次文化堂出版。彭志銘笑說：「本港出版社早已被規邊，都要聽三中商。這些書只有我敢出，我不出，沒有人會出了。」

少了主流書店的銷售渠道，他只好透過網上平台出售時政書，卻也只是杯水車薪。「雖然不滿書展被弄得烏煙瘴氣，但7日的書展收益，佔全年總數約6至7成，簡直是我的命脈。」

2012年的《狼正鷹》，諷刺時任特首梁振英醜聞多多，卻近乎無人問津。彭志銘苦笑道：「CY未上任，大家已知道他是壞人，都不想再見到他，沒有理由還在家裡收藏一本嘛。」（高仲明攝）

「書農」一年收成要看書展

書展期間，租一個9呎乘9呎的攤位，約為2至2.2萬元。次文化堂今年租6個攤位，花費約12萬元，彭志銘卻搖搖頭嘆息：「賺來的錢也不夠交付租金、運費、人工，都是虧損地做。」

他形容同路人是「書農」，一年的收成就看書展的7天，「如果有幾日做不到生意，比如打颱風要關閉，就真的是『死得』。」早幾年，貿發局未有向參展商提及天氣安排，在他據理力爭之下，如今合約會寫上相關安排，保障雙方利益。

彭志銘堅持推出粵語相關的書籍。（高仲明攝）

連續參展30載書展的彭志銘，回想起初時多是50、60歲人士入場；其後配合漫畫節舉辦，多了年輕人喜歡「逛」書展；90年代尾，則陸續有中學生加入。至近10年，他發現首日主要是家長帶上子女「掃書」，晚上便是情侶來拍拖的高峰期，最後一日就像清倉促銷場，「以前主辦單位（貿發局）還會組織內地來港的購書團，但3、4年前已經沒有了。買時政書的人也少了很多。」

每年書展都有不少新書出版，書商林立，卻絕大部分書籍來自三中商。「時政新書大減，市道差好多。」彭續說，自銅鑼灣書店事件，淫審處加強在開幕前檢查各類書籍，一些參展商為免麻煩而「自我審查」，主動收起「禁書」，「以前不會這樣的。」