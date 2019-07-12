【逃犯條例】光復港大集會數百人出席　深夜往校長府要求張翔出來

香港大學校長張翔在7月3日發出聲明，只譴責衝擊立法會事件為「破壞性行動」，但無回應過學生的訴求，惹港大師生不滿。香港大學學生會評議會大學事務委員會要求張翔在收回聲明，及不會處分參加社運的學生或教職員，並在今日（12日）的正午12時回應訴求。 張翔至今午未有顯面，也未再作任何回應；逾300名港大學生，舊生及教職員在晚上8時在港大中山廣場集會。學生代表發言指，張翔的聲明是選擇性批評，無視政權及警察暴力，不願與學生同行，認為他未能勝任校長一職，認為今次集會是嚴厲警告，大家將持續監督張翔未來的工作。 在晚上約10時半，他們決定前往校長府，沿途高喊「光復港大 回應訴求 張翔出嚟」。

逾百人出席港大集會，批評校長張翔不願與學生同行。（張浩維攝）

港大學生：「張翔對政權暴力視若無睹」

香港大學學生會評議會大學事務委員會今晚8時於中山廣場發起「光復港大 守衛我城」集會，有數百人出席。

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒在台上發言，他認為張翔是代表港大的千萬人，但他對政權及警察的暴力視若無睹，未有站出來守護學生，直斥「認錯並不可恥，但死性不改才是可恥。」

「（特首）林鄭月娥、（政務司）張建宗及（警務處處長）盧偉聰均是港大畢業，今次是港大舊生弄出來的鬧劇！」黃批評，歷任的港大校長均要處理政治事件，如徐立之的8.18事件、馬斐森的反港獨聲明等，而張翔發表簡短聲明也可引起公關災難，學生難以對他其後4年任期的表現投以信心。

黃程鋒強調，張翔是代表香港大學，而今次的集會是對他發出嚴厲警告，顯示大家會持續監督他。



曾狠批張翔聲明「無用」的港大政治與公共行政學系陳祖為教授亦有出席集會。他在台上透露，事後獲得張翔的邀請進行一對一會面，並向張表達其聲明傷害部分學生。他認為，張翔的態度誠懇，接受及包容批評。

黃程鋒表示，今次集會是對張翔的警告。（張浩維攝）

陳祖為教授曾與張翔見面，形容對方態度誠懇。（張浩維攝）

有人士持反對暴力的標語前來「踏場」，但雙方未有發生衝突。（張浩維攝）

數名中年人持「反對破壞暴力」標語疑踩場

今晚出席集會的除了學生外，也有舊生特意回來參加，當中包括1980年畢業的黃小姐。她表示，不滿張翔的聲明，其後的電郵也只是「敷衍」行為，「為何他不譴責本港過去20年來議會、高官的暴力？」有學生表示對張翔失去信心，黃小姐認為張翔雖然在美國留學，但其背景使他未有足夠的國際視野，「港大百多年來都是中西文化融合，我覺得他沒有這種文化傳承。」

另外，集會中有數名中年人士持「支持言論自由」、「反對破壞暴力」的標語人士前來。有學生認為對方「踩場」，間中向他們發出噓聲，但雙方未有發生衝突。持標語人士向記者表示，今日不談法治，但認為學生即使有理想也不應該使用暴力。

梁若芊代張翔傳告未能出席

在集會尾聲，學生事務長梁若芊上台表示：「校長要我向大家說聲，他今日來不到。」台下隨即發出噓聲，梁等待噓聲停止後繼續發言，「校長希望在校內有聲會討論事件。」她又向學生宣讀張翔昨發給傳媒的聲明。

集會港大學生在校長府邸閘外地下，用白色油漆寫上「近墨助紂枉為長 盡節不渝近我城」14個大字。（麥凱茵攝）

學生在張翔府邸外地上寫下14個大字

在晚上約10時半，近300名集會學生「起錨」前往大學道一道的校長府邸，沿途高喊「沒有暴徒 只有暴政」，要求張翔出來。黃程鋒高呼：「我們希望可以向校長表示我們的聲音。」但有學生笑言，或要用普通話，內地出生的張翔才會明白。

他們在府邸閘外地下，用白色油漆寫上「近墨助紂枉為長 盡節不渝近我城」。學生代表指，這14個字是用來警剔張翔及以後所有港大校長，港大是言論自由的堡壘，他們不容不合資格的人擔任校長一職；他們在在外設「連儂牆」，向在場的集會人士派發memo紙及筆，讓他們寫下要向張翔表達要求，並貼於官邸的牆外，部分寫上「張翔可恥」、「惜世再無蔡元培」，甚至有人要求張翔辭職。