【光復上水】遊行人士對TVB記者報噓聲　梁金成籲冷靜讓傳媒採訪

有網民今日（13日）發起光復上水遊行，主題圍繞反對水貨客佔據北區，申請不反對通知書的梁金城指約三萬人參與。與早前的示威活動一樣，TVB無綫新聞記者採訪期間，遭示威者喝倒彩和報以噓聲。香港記者協會表示，看不到在任何情況下，示威者或市民要針對或妨礙傳媒工作，呼籲若對個別傳媒機構的新聞報道有意見，應向管理層反映。

梁金成呼籲在場人士冷靜後，TVB記者可繼續採訪。（香港01直播畫面）

遊行至今日下午約5時結束，北區水貨客關注組召集人梁金成欲接受傳媒採訪，匯報示威情況時，無綫電視新聞部記者一亮出代表新聞機構的「咪牌」，就遭現在人士喝倒彩。示威者高叫「TVB收皮」、「無綫新聞、是是旦旦」等口號，令訪問中斷。梁金成最終按捺不住，舉高雙手，屢次大聲要求在場人士冷靜，訪問才得以繼續，TVB記者亦可繼續採訪。

今日無綫新聞與早前採訪示威現場一樣，均使用沒有台徽咪牌的收音咪，但到採訪梁金城見傳媒時，無綫才轉用有台徽的咪牌。到之後採訪衝突，無綫的記者又收起台徽咪牌。

今次並非首次無綫電視新聞部記者採訪受阻。上月27日，有示威者包圍律政中心，其間無綫新聞攝影師欲拍攝情況，但示威者不滿並高叫「無綫新聞、出賣港人」及「轉台」等，更有人高舉「出賣港人」的標語，並以電筒照射攝影師。記者及攝影師終離開現場。該名示威者認為自己的行為是「一時衝動」所致，向在場示威者及涉事記者躬鞠道歉，大聲指「對唔住」。

TVB記者（左邊畫面）未有展示牌咪前，遊行人士未有針對記者的行動。（香港01直播畫面）

記協主席楊健興表示，看不到在任何情況下，示威者或市民要針對或妨礙傳媒工作。若傳媒工作受阻，反會影響公眾知情權。他呼籲市民如不滿任何傳媒機構報道，應向有關新聞機構反映，不應把不滿宣泄到前線新聞工作者身上，阻礙記者正常採訪。

他又指，作為前線新聞工作者，若在現場採訪遇到阻撓，必定感到難受、不安和尷尬，盼新聞工作者仍能維持專業精神，不受影響。