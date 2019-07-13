【光復上水】警方呼籲示威者離開︰有人有預謀大規模派發裝備

撰文：鄭秋玲
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今日（13日）「光復上水」遊行結束後，大批示威者前往上水廣場，期間與警方衝突，有示威者擲雨傘等雜物，警方揮動警棍、發射胡椒噴霧。警務處於下時6時許在Facebook發放片段，警察公共關係科高級警司江永祥呼籲在上水港鐵站一帶的示威者，停止暴力行為並盡快離開，無關的市民要和平離開，切勿參與任何違法行為。
警方指，發現在上水港鐵站附近，包括龍琛路、龍運街及新運路一帶，有人有預謀及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並拆毁路旁的鐵欄，及在附近以水馬及雜物堵塞道路。
警方：在介入示威者與他人爭執時受衝擊
警方指出，主辦單位在約下午5時宣布遊行活動結束，警方在現場發現有示威者與其他人士發生爭執，但當警方介入時，有個別示威者嘗試衝擊警方。
另外警方指，發現在上水港鐵站附近，包括龍琛路、龍運街及新運路一帶，有人有預謀及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並拆毁路旁的鐵欄，及在附近以水馬及雜物堵塞道路，呼籲示威者停止使用任何暴力並盡快離開，而其他市民亦應該和平離開，切勿參與任何違法行為。
自從警方上鏡人員手錶引發時間爭議後，警察公共關係科高級警司江永祥今日（13日）為上水示威事件拍片時無戴手錶。（警務處片段截圖）