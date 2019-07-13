【光復上水】警方呼籲示威者離開︰有人有預謀大規模派發裝備

今日（13日）「光復上水」遊行結束後，大批示威者前往上水廣場，期間與警方衝突，有示威者擲雨傘等雜物，警方揮動警棍、發射胡椒噴霧。警務處於下時6時許在Facebook發放片段，警察公共關係科高級警司江永祥呼籲在上水港鐵站一帶的示威者，停止暴力行為並盡快離開，無關的市民要和平離開，切勿參與任何違法行為。

警方指，發現在上水港鐵站附近，包括龍琛路、龍運街及新運路一帶，有人有預謀及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並拆毁路旁的鐵欄，及在附近以水馬及雜物堵塞道路。