【光復上水】藥房落閘、大叫「龍豐收皮」　疑有水貨客被困藥房

北區水貨客關注組今日（13日）發起「光復上水」遊行，今早石湖墟一帶藥房在遊行前夕已紛紛關閘，現場亦少見水貨客蹤影。遊行隊伍已在下午3時從北區運動場籃球場出發，有遊行人士不時對藥房大叫「收皮」。另外，懷疑有水貨客被困符興街屈臣氏，現場大批遊行人士包圍屈臣氏，並大叫「釋放水貨客」。

不少在新豐路、新康街，鄰近示威路線的藥房從今早起陸續關閘休息，有部分藥房關半閘營業，疑有水貨客仍照常進內購物。遊行前夕街上冷清，平常人頭湧湧的藥房門前，亦不見拖喼水貨客身影，不過石湖墟仍有少量藥房繼續營業。

遊行隊伍沿途路經新豐路的龍豐集團，有人帶領口號大叫「龍豐收皮」，又不時對落閘的龍豐藥房大喝倒采。龍豐集團為全港連鎖性藥房，公司旗下共有21間分店，分別位於九龍、沙田、元朗、粉嶺、上水及大埔區。

位於符興街的連鎮集團屈臣氏亦落下透明大閘。從閘內可見到有職員在店駐守，有遊行人士懷疑有水貨客被困在內，大批人士包圍屈臣氏門外，大叫「釋放水貨客」，又以廣東話及普通話大叫「開門」。而在屈臣氏門外，有一名身穿黑衣男子疑用手機拍攝遊行人士樣貌，惹來有遊行人士不滿，並要求該名男子刪除相片，雙方發生衝突及肢體碰撞，其後屈臣氏職員在店內的閘前一字排開，以防大閘被衝破，及後有警員到場協調，並掩護該名男子離開。