【光復上水】新運路警民衝突　遺下疑似彈匣　內有子彈

「光復上水」遊行和平結束後，另一邊廂示威者與水貨客的爭執演變為警民衝突，警員出動胡椒噴霧、胡椒水劑及警棍，示威者以雨傘、雜物反擊。戰火由上水行人天橋燒至新運路及智昌路交界，現場情況混亂，記者在滿布雜物的馬路上，驚現一個懷疑是警員遺下的彈匣，內有子彈。有示威者以雨傘圍起，並不斷叫﹕「唔好掂呀！」

下午5時50分，新運路及智昌路交界爆發激烈的警民衝突，其間有示威者向本網記者示意，指在馬路上發現可疑物。記者目測，懷疑是警員遺下疑似彈匣，彈匣中明顯有子彈。示威者以雨傘及物件圍起彈匣，有示威者不斷向其他人大叫﹕「唔好掂呀！」

警推進防線後彈匣消失

數分鐘後，警方突然在上址推進防線，導致多名示威者及記者受傷。記者其後再回到彈匣現場視察，發現經防暴警察推進後，馬路上彈匣已不見了，未知是否被警方或其他人檢走。現場消息指，警方推進後，有警員發現該個彈匣，立即大叫﹕「執返個彈匣」，身旁一名警員嚇一跳，立即撿起彈匣，但不清楚彈匣是否屬該名警員。香港01正向警察公共關係科查詢事件。

本網記者在馬路上發現彈匣。(郭倩雯攝)

07年曾蔭權落區 警跌手槍彈匣

2007年2月，前行政長官曾蔭權競選連任落區拉票期間，負責保護曾蔭權的G4「要員保護組」 與示威者發生碰撞，期間有警員不慎跌了手槍及彈匣，當時子彈匣的彈弓被撞飛，子彈散落一地。當時消息指，涉嫌跌槍的警務人員須接受紀律調查，以防止同類事件再度發生。根據《警察通例》規定，警員須妥善保管好其佩槍及子彈，違規者須接受內部調查。