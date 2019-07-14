【光復上水】多名記者遭警棍盾牌揮打　記協、攝記協籲正視警權

反對逃犯條例修訂和正視水貨客問題的「光復上水」遊行，周六（13日）下午5點結束後，示威者與警方爆發衝突，多名記者採訪時受傷，包括遭警方用警棍和盾牌揮打，或被警方近距離噴胡椒噴霧。香港記者協會、香港攝影記者協會發表聯合聲明，對警方對撞記者表示遺憾，並促請警方正視警權問題，尊重傳媒採訪權。

香港記者協會與香港攝影記者協會的聯合聲明，列出多名記者受傷的經過。包括一名NOW新聞台攝影師，被一名從後方衝前的警員揮打大腿，並被噴大量胡椒噴劑。

《文匯報》、《東方日報》各一名記者及另一名自由職業攝影記者，遭警員盾牌撞擊。

另外網上流傳指有《香港01》記者被警察用警棍打傷，經調查後，記協確定並沒有相關事件。而臉部受傷的法新社記者，亦澄清並非遭警棍打傷。

一個多月來採訪屢遭推撞辱罵

近期的多次示威活動中，警方進行清場時都有推撞和辱罵記者的情況，記協和攝記協多次發出聲明但情況仍未有所改善，促請警方正視警權問題，尊重新聞自由以及記者在現場採訪的職責。

多個新聞界組織，亦發起周日（14日）上午在中環靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。

7月13日光復上水遊行後的示威衝突，多名記者遭警方用警棍、盾牌揮打受傷。圖中所見，示威者在上水天橋正慢慢離開，一名警員衝向前，記者隨即拍攝。（梁鵬威攝）

香港攝影記者協會、香港記者協會聯合聲明全文

警方在7月13日下午6時左右，於上水反送中及反水貨遊行後的清場行動期間，多次推撞前線記者的鏡頭和身軀，更有記者被警員以警棍揮打，或者以警盾連續推撞，本會表示遺憾，促請警方正視警權問題，尊重傳媒的採訪權。

清場期間，NOW新聞一名攝影師手持大型攝錄機拍攝，被一名身穿警方黑色背心的便衣警員，在後方衝前數步以警棍揮打大腿，而該攝影師亦被大量胡椒噴霧擊中。

一名《文匯報》記者在採訪時亦受警員攻擊，該記者身穿反光衣以及戴著寫有「記者」字眼的頭盔，但仍然被一名情緒激動的警員用圓盾揮打兩至三次。

一名自由攝影記者在警察清場期間，被幾名警員多次用盾牌推撞，更有警員不斷用警棍指嚇並逼近，該記者多次舉起記者證並澄清是記者，警員仍然向前逼近大叫，以及再以盾牌推撞。

一名《東方日報》記者在拍攝期間，亦被警員用盾牌推撞兩次，並一度推開攝影機，以及質疑記者推撞警察，最後該警員自行離開。

近期的多次示威活動中，警方進行清場時都有推撞和辱罵記者的情況，本會多次發出聲明但情況仍未有所改善，促請警方正視警權問題，尊重新聞自由以及記者在現場採訪的職責。另外網上流傳指有《香港01》記者及法新社記者被警察用警棍打傷，經調查後本會確定並沒有相關事件，特此澄清。

香港攝影記者協會

香港記者協會

2019年7月14日