【逃犯條例】傳媒工會周日發起靜默遊行　要求警方尊重新聞自由

反修例爭議引發多場遊行示威活動，有記者在採訪期間疑受到警方驅趕、辱罵和被警棍打傷。七個傳媒公會將於本周日（14日）發起新聞界靜默遊行，以沉默表達憤怒，要求警方遵從警例，配合傳媒採訪工作，並要求行政長官林鄭月娥，履行競選時簽署《新聞自由約章》承諾，捍衛新聞自由。

警方早前舉行記者會，在場記者穿防護裝備抗議警方阻礙採訪；七個傳媒公會將發起新聞界靜默遊行。（資料圖片／梁鵬威攝）

七個傳媒公會包括香港記者協會 、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會，以及香港電台製作人員工會，在本周日早上10時半發起「停止警暴 捍衛新聞自由」黑衣靜默遊行，由夏慤花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。

工會組織在新聞稿中表示，《逃犯條例》修訂爭議觸發社會矛盾，在連串示威活動中，記者採訪多次被警方無理驅趕、推撞、辱罵，以至被警棍打傷、被布袋彈擊中，記者連自身安全亦受威脅，遑論要充分發揮第四權的角色，監察公權力運用。

工會要求警方遵從警例，配合傳媒採訪工作，尊重新聞自由；並要求行政長官林鄭月娥，履行競選時簽署《新聞自由約章》承諾，捍衛新聞自由。