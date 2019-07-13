【光復上水】法新社女記者遭人拉跌　臉部手腳受傷　已尋回相機

今日（13日）「光復上水」遊行演變成警民衝突，網上流傳一名法新社女記者在衝突期間被警棍擊中，導致臉部瘀青受傷。《香港01》成功聯絡該名女記者，她現時在醫院等待治理。據知，她並非遭警員的警棍擊中受傷，而是在花槽拍攝時有人從她後面快速跑過時拉扯跌倒。

法新社女記者面部紅腫，由在場的急救員協肋。（王譯揚攝）

「光復上水」遊行在傍晚約5時結束，但示威者與警方在新運路爆發衝突。一名身穿反光衣、頭戴白色頭盔的法新社女記者，她在新運路以冰包敷臉的照片在網上流傳，並指她是遭警棍打傷。

據知，她受傷時正在新運路面向單車徑的一名花槽上，並正拍示威者搬鐵馬的情況，但突然有人在她背後快速跑過，其身上的相機帶被拉到，導致她在花槽上跌倒到馬路。

女記者的右邊臉部着地受傷、即時紅腫，其手及腳也有擦傷流血。在附近的急救員見狀即上前為她提供協助，於是出現了她用冰包敷面的情況。之後她到醫院治理。

《香港01》聯絡到該名女記者，她稱自己無大礙。至於她遺失的相機，據悉其後也已經尋回。

另外，香港眾志秘書長黃之鋒也透過twitter向法新社查詢事件，對方回覆指「我們的同事指她無大礙。」

網上流傳一張法新社記者採訪逃犯條例受傷的相片，她並非被警棍毆傷，相機亦已尋回。（網上圖片）