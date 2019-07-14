【沙田遊行】新城市警民困獸鬥　示威者頂港鐵車門：一齊返屋企

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，今日（14日）下午沙田舉行大遊行，由車公廟起步，以沙田站旁的巴士總站為終點。約下午5時許，部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方對峙，警方曾施防胡椒噴劑，有示威者則投擲雜物還擊。 入夜後，警方開始武力清場，將人潮由路面逼向沙田市中心的商場，但警方與示威者在新城市廣場奪短兵相接，加上港鐵宣布東鐵不停沙田站，示威者無法以公共交通工具撤離，大批被圍困的示威者，與警方在商場內展開追逐戰。 在港鐵沙田站月台，有職員稱往紅磡已是最後一班列車，有示威人士頂著車門，希望讓更多人可上車，有人不斷高呼「一齊返屋企」。

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就《香港01》記者在現場所見，警察在新城市廣場多個入口位置攻入，警民爆發激烈衝突，示威者不斷把雨傘及雜物水樽等擲向警察，至少兩隊警察需撒走，至少數名警員受傷，至少數名示威者被帶走。

而晚上十時許，港鐵宣布，因應沙田站最新情況，現時東鐵綫來回方向列車不停沙田站，此舉，儼如封閉示威者離開現場的「逃生路線」，人潮被圍困在港鐵站及相鄰的新城市廣場，進退不得。

面對警方清場行動步步進逼，警民在新城市廣場多個樓層爆發追逐戰，混亂中，商場地下遺下大量雜物以至血跡。

至於大約十時十五分，沙田港鐵月台有列車到站，有港鐵職員一度哽咽，叫在場人士盡快離開。而沙田站職員稱往紅磡最後一班列車，有示威人士頂著車門，希望讓更多人可上車，有人不斷叫大家「一齊返屋企」，列車未能駛離。有現場消息指，有警員追入港鐵月台，再和示威者爆衝突。

大約晚上十時半現，場有廣播指沙田站仍有列車服務，請乘客不要阻礙車門關閉。港鐵在22:32宣布，因應沙田站最新情況，東鐵綫來回方向列車恢復停沙田站。