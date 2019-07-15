【沙田遊行】指警清場安排極不理想　尹兆堅：到底知唔知做緊乜？

《逃犯條例》修訂爭議持續，昨日（14日）沙田大遊行完結後，不少示威者聚集在源禾路沙田鄉事會路一帶，及後警方清場，並且進駐附近各商場，搜捕退入商場的示威者；當中沙田新城市廣場更發生警民嚴重衝突。 民主黨立法會議員尹兆堅今早(15日)提到，警方清場的安排極不理想，因商場多個出口被封鎖，市民根本無路可走。他批評，警方的做法與呼籲示威者離去的說法是相違背，又直斥警務處處長盧偉聰：「到底知唔知自己做緊乜？」 他直指，是次嚴重衝突造成的受傷情況，源於警方高層的指揮及決策失誤，值得警方檢討。

昨夜（14日）有大批防暴警察進入沙田新城市廣場搜捕示威者，其後發生衝突。（資料圖片/盧翊銘攝）

指警做法與呼籲示威者離去相違背

尹兆堅稱，昨日一直在警方防線附近，本來希望所有已申請不反對通知書的集會遊行都可以完成並和平散去，所以在警員推進時一直有與警員交涉，惟溝通時大多並不是與同一個警員代表交涉。他又指，警方在清場時的做法是極不理想，警方封鎖多個出口，市民無路可走。他批評警方的做法與呼籲示威者離去的說法是相違背。

他又提到，警務處處長盧偉聰昨日見記者時的說法，與現場指揮官的決定不符，他稱當時警方要求示威者向後退，而示威者亦有散去，當時亦有警員為商場開鎖，讓示威者離去。

後來警方進入商場搜捕示威者，他直言警方表現奇怪，提到警員在商場內用警棍敲盾牌、扶手梯等大造聲勢，令現場不少遊客、街坊好恐慌。他又指，警方追打的市民當中包括並非戴口罩的市民，認為警方的行為令市民有被挑釁感覺，製造混亂。他直斥盧偉聰：「到底知唔知自己做梗乜？」