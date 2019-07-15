【沙田遊行】民陣：衝突造成不願見到傷害　再促設獨立調查委員會

反對修訂《逃犯條例》示威行動於各區遍地開花，繼早前的九龍區遊行後，上周六（13日）及昨日（14日）再有市民發起上水及沙田大遊行，期間均發生警民嚴重衝突。民陣今日（15日）發表聲明，指衝突造成不願見到的傷害，「始作俑者始終是深潛多日的林鄭月娥。」 民陣指，若政府是有心保護前線警員，及不願再見市民在抗議行動中受傷，應積極回應市民的訴求，民陣並且再重申要求設立獨立調查委員會。

昨夜（14日）有大批防暴警察進入沙田新城市廣場搜捕示威者，其後發生衝突。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府回應訴求是平息民怨最有效方法

昨日「沙田大遊行」發起人表示有11.5萬人參與，警方指最高峰有2.8萬人。下午和平的遊行，入夜後隨著警方強攻新城市廣場，街頭遊行變商場浴血戰。民陣指，各區遊行出現相關的情況，造成不願見到的傷害，「始作俑者始終是深潛多日的林鄭月娥。」

民陣表示，若政府有心保護前線警員，及不願再見到市民在抗議行動中受傷，則應更積極地回應市民在反對修例的訴求。

民陣重申，坊間要求的設立獨立調查委員會，「是有理有據」，更指是政府回應市民訴求，平息民怨的最有效方法，「林鄭必須如她在7月9日的記者會所講，了解局勢，對民怨有準確的掌握，回應訴求，設立獨立調查委員會，否則這場運動終將會因為持續的警民衝突，造成無可挽回的人命傷亡。」