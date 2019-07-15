【沙中線】港鐵再度遲交紅磡站報告　限期延至下周一

港鐵沙中線工程連接傳出醜聞，去年被揭有鋼筋遭剪短，港鐵之後展開全面評估策略，檢驗鋼筋的接駁情況，評估月台結構是否安全，原本今日（15日）向政府及沙中線獨立調查委員會提交報告。不過運輸及房屋局今日回覆《香港01》證實，港鐵需要遲交報告，最新限期為7月22日。港鐵則回覆稱：「需要多少少時間」，方可提交報告。翻查資料，報告最初訂於6月30日提交。

沙中線紅磡站工程屢傳出醜聞，去年被指有鋼筋接駁涉造假。（資料圖片）

港鐵去年底就沙中線紅磡站工程展開全面評估，運房局表示，政府一直監督港鐵的評估，以及核實紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道和紅磡列車停放處的實際建造情況。運房局續稱，已收到港鐵的報告擬稿，並就此與港鐵討論，以確定紅磡站擴建工程的整體結構狀況及是否需作進一步工程，令建築物達致所規定的標準。不過局方稱，由於報告內容未敲定，現階段不宜公開報告內容。

沙中線全面評估策略的最終報告，最初訂於6月30日向政府及獨立調查委員會提交，之後延至今日。不過港鐵今日表示，「需要多少少時間」，方可提交報告，強調準備工作已經去到最後階段，會盡快提交予政府及調查委員會，並會適時公布。

運房局則稱，政府今日已與港鐵向獨立調查委員會申請延交報告，並獲得委員會同意，將限期延至7月22日。局方又稱，會盡快完成與港鐵的討論，盡早向委員會提交報告。

運房局又表示，港鐵應政府的要求，研究沙中線局部通車的可行性和不同方案，相關方案需考慮局部啟用鐵路路段的技術可行性、鐵路系統的運載力、信號系統的改動及路面交通的配合等因素，現階段未有任何決定。局方續指，正與港鐵探討，會適時決定，將以實質可行性和鐵路營運安全為優先考慮。