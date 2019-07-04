【沙中線】中科斥陳帆處理問題嘆慢板　促當局徹底調查並追究責任

沙中線紅磡站工程自去年起屢爆醜聞，分判商中科興業今（4日）再發新聞稿，直指運輸及房屋局局長陳帆處理整件事「慢條斯理、拖泥帶水」。同時又指，事件發酵至今達13個月，惟調查進度及水平均未達公眾期望，促請政府徹底調查紅磡站多方面結構問題，包括連續牆出現裂紋及滲水、螺絲帽扭入情況等，並追究責任，以及在未釐清問題前，不要隨便接納港鐵的全面策略性評估報告和加固建議，草草為事件結案。

紅磡站分判商中科興業今日（4日）再發新聞稿，質疑月台底部出現蜂巢現象，是港鐵監管不力促成。（中科提供）

負責為紅磡站月台澆灌石屎的分判商中科興業今日再發新聞稿，質疑運房局局長陳帆處理沙中線紅磡站醜聞嘆慢板，以「拖延戰術」企圖瞞天過海。同時又斥，紅磡站獨立調查委員會以及相關部門在調查事件的進度及水平一直強差人意，未符公眾期望。

中科又指出紅磡站仍存在多個結構問題，包括紅磡站連續牆出現嚴重裂紋及滲水、連續牆所使用的混凝土是否符合合約要求、月台底部泥土有流水滲入，以及鑿牆檢驗螺絲帽扭入情況是否合符隨機抽樣方式等。中科質疑港鐵聲稱，月台底部出現「蜂巢現象」是借詞報復，真正原因或因監管缺失，導致挖掘工程進行期間，有流水滲入導致而成。因此，中科促請當局須正視問題，並徹底調查及追究責任。