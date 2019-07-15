兩青年拿走5個九巴錢箱　取款後放其退役巴士　認盜竊候判

兩名青年去年連環在12輛九巴上，偷竊錢箱及由1000至5000元不等的車費，並將其中5個盜取的錢箱放到其收藏的退役巴士，不過二人盜竊情況遭閉路電視拍下，警方追查後拘捕二人，其中一人更被發現使用假車牌。兩名青年今（15日）於區域法院承認盜竊、偽造文件共13罪，案件押後至8月1日判刑。

被告陳家偉及蔡俊傑在區域法院認12項盜竊及1項偽造文件罪。（資料圖片）

涉案兩被告依次為陳家偉（21歲）及蔡俊傑（21），二人均承認12項盜竊罪，而蔡另承認一項偽造文件罪。由於陳並無案底，故法官先為他索取勞教中心報告，亦為蔡索取背景報告。

九龍新界多處偷竊

案情指，九巴職員及司機在去年8月21日至9月6日，分別在上水劍橋廣場、元朗洪水橋巴士總站、元朗錦上路巴士總站、荃灣愉景新城、上秀茂坪巴士總站、坑口北巴士總站發現共12輛巴士上，有箱錢失竊、損毀、被打開、或被掏空放到上層，而箱錢內約1000至5000元的現金不翼而飛，惟有閉路電視拍到兩名被告盜竊的過程。

兩被告互指對方提議

警方追查後，終於在去年9月12日拘捕兩人，兩人被捕後均指是對方提議盜竊，首被告後來帶警員到其收藏的退役巴士，而警員在車上尋回所失竊的5個錢箱；而次被告翌日亦帶找尋他用於作案的私家車，警方另發現該車使用假車牌，他在警誡下指，使用假車牌是為防止仇家對其車進行報復。

案件編號：DCCC51/2019