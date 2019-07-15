青少年軍夏令營開幕　參與學生對解放軍生活好奇、冀成警察

第十五屆香港青少年軍事夏令營於今（15日）舉行開幕典禮，夏令營共600名青少年參加，訓練為期半個月，至28日結束。 有參與夏令營的同學期望日後成為紀律部隊，相信加入夏令營可為自己帶來不同得著，令自己更自律及獨立，對成長有幫助。

去年曾參與夏令營的黃家欣（右）和首次參與的聶卓堯（中），同樣期望將來可加入紀律部隊。（曾凱欣攝）

600人參與夏令營 為期半個月

今屆有來自100所中學的青少年參加夏令營，人數比去年增加100人，其中有330名男學生及270名女學生，部分更是中一、中二的學生。男生將會以22個人分為一班，女生則以18個人分為一班。

入營的學生將會在香港部隊官兵指導下，完成為期半個月的學習、訓練及生活，夏令營將於28日結束。活動旨在幫助青少年了解更多解放軍基本情況及傳統、學習軍事技能、培養守紀律和團體協作等。

對解放軍充滿好奇 夏令營可訓練自律

去年亦曾參與夏令營的黃家欣，來年準備升讀中五，她表示一向對解放軍的生活感好奇，希望可以繼續體驗其生活；又認為自己假日在家中無所事事，加入夏令營則為她帶來得著，令自己更自律及獨立，對成長有幫助。

她期望將來可加入紀律部隊工作，對於近期的警民衝突，她指警員有自己的職責，有好或不好的一面，市民應體諒。又指修訂《逃犯修例》是政治問題，通識老師曾以正反觀點作客觀討論，自己亦會客觀看待事件。

不少參與夏令營的同學期望日後成為紀律部隊。（曾凱欣攝）

初步冀成警察 希望「訓練自己先」

另一名同樣升中五的聶卓堯表示，今次是首次參加軍事夏令營，期望可訓練到紀律及守時，又認為入營期間禁止使用電子產品具挑戰性，但相信會很快習慣。

他初步期望日後可成為警察，但對職業未有深入了解，故認為近期的警民衝突對自己的想法不會有影響；又指自己取態中立，希望「訓練自己先」。