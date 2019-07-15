【沙田遊行】市民電台節目批商場爆警民衝突荒謬：當時十分恐怖

《逃犯條例》修訂爭議持續，昨日（14日）沙田大遊行完結後，不少示威者繼續聚集在源禾路沙田鄉事會路一帶，及後警方清場，並且進駐附近各商場，搜捕退入商場的示威者；當中沙田新城市廣場更發生警民嚴重衝突，造成多名警民受傷，共有28人受傷，當中包括20男及8女，直至今早仍有20人需留醫，兩男情況危殆；而事件中10名警員受傷，需送院檢查，當中有警員更被咬斷右手無名指其中一截。 當時商場內除了示威者外，亦有用餐、逛街的市民。有在商場用餐的市民今早（15日）致電到商台節目《在晴朗的一天出發》投訴，稱當時情況十分恐怖，令同行的女兒嚇怕手震，最後由示威者指示才能逃離現場，直斥情況荒謬。有市民亦指，一家老幼在用餐完畢離去時，曾遭無展示委任證的警員揮棍擊中。

警察昨日（14日）一度封鎖沙田東鐵站。（資料圖片/勞顯亮攝）

八旬婦需女廁等逾2小時才可離開

帶同女兒參與遊行吳太太亦致電節目，提到一直遊行都相安無事，但到商場範圍就開始氣氛緊張，如有示威者開始呼籲小朋友勿再前進等等。雖然仍未見到警察及衝突場面，但為安全起見她帶同女兒到商場內休息。她提到，在商場內用餐時一直有黑衫示威者收集物資，而另一方面商場內仍有很多普通市民逛街；情況至8時多後急轉直下。

她提到，在用餐後走出餐廳，卻驚見門外已有多隊防暴警察，而沙田站亦已封上，她直言情況相當恐怖：「個女隻手都震晒，問我做咩事，好驚呀。」她稱幸好當時有一名手持入場劵票尾的女生舉高雙手，才獲警察揮手放行。然而，她提到，警方完全沒有指示市民可以如何離去，卻是由黑衫示威者帶領才能離去，她指情況荒謬。

另一市民麥先生稱，昨日與80歲的母親到沙田新城市中心用餐，遇到最後發生的警民衝突場面。住在第一城的他提到，與年邁母親本欲乘搭港鐵離去，但遇上警察封鎖鐵路站，最後只好與母親在女廁旁等候兩個多小時，待至警方散去後才能離去。

年青人上街示威抗議造成激烈衝突，他批評情況都是由政府造成，指出年輕人即使想進入議會卻都會被DQ，「仲有邊個可以代表年青人發聲呢？」他又提到，自己本來因為要照顧母親一直不會上街遊行，但下周末「一定會上街」。

另一名在沙田居住的李小姐，她表示自己立場中立，而當日亦並非參與遊行。她稱昨日有觀看直播，留意到街上多處有示威，於是與一家老幼在新城市廣場打算避開示威地點用餐。

她提到，一家老幼即使已多次解釋在附近居住，並只是來用餐，卻被警員呼喝，「警員」又一直向他們揮動警棍。她提到，可能是因為父母的衣著都是深色衣服，被誤以為是示威人士；所以最後她與家人亦受到警棍擊中，背部受傷。她稱，父母是退休公務員，從來沒有見過他們如此無助、受驚痛哭。