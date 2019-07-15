【書展2019】廉署設卡通Café　市民化身調查員VR、AR遊戲破案

書展將於下周三（17日）開幕，除了有各出版社和書店售賣各路好書外，廉政公署今年將繼續在書展中「佔一席位」，打造以廉署卡通人物「智多多」為主題的「Café」，讓一家大小「打卡」，Café內更設有不同的虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）遊戲，讓入場人士化身廉署調查員，在遊戲中破案。

廉署攤位亦設有不同的虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）遊戲，入場人士可化身成廉署調查員，遊戲中搜集犯罪證據，將貪污分子「繩之於法」。（廉署提供圖片）

適逢今年是廉署卡通人物「智多多」面世20周年，亦是廉署第6年參加書展，廉署便將攤位打造成「智多多Café」，攤位有模擬蛋糕展櫃、美食餐車和咖啡店雅座的佈置，可讓大人小朋友進內「打卡」。入場人士亦可參與攤位內活動，更可獲得期間限定的多款特色宣傳紀念品。

廉署攤位亦設有不同的虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）遊戲，入場人士可化身成廉署調查員，遊戲中搜集犯罪證據，將貪污分子「繩之於法」。（廉署提供圖片）

另外，攤位亦設有不同的虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）遊戲，入場人士可化身成廉署調查員，遊戲中搜集犯罪證據，將貪污分子「繩之於法」。至於廉署每年均在書展參與「名人講故事」環節，今年則邀請資深電視兒童節目主持人譚玉瑛，在周六（20日）分享與小朋友相處的經驗和心得。